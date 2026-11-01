Intel Moon Lake, il chip da 6 W che rinuncia ai core Performance

Intel starebbe lavorando a Moon Lake, una nuova famiglia di processori pensata per notebook e dispositivi a basso consumo che rinuncia del tutto ai classici core ad alte prestazioni. Secondo le indiscrezioni emerse, il progetto metterebbe al centro l’efficienza energetica con una configurazione composta da quattro core Efficient e una potenza predefinita di appena 6 W. Una scelta decisamente fuori dagli schemi rispetto alle architetture ibride a cui il produttore ci ha abituati negli ultimi anni.

La nuova piattaforma si posizionerebbe al di sotto di Wildcat Lake, sia per consumi sia per numero di core, con l’idea di coprire le esigenze dei dispositivi più essenziali. Va detto però che Intel non ha ancora presentato ufficialmente Moon Lake. Nome commerciale, specifiche definitive e disponibilità sono quindi tutti elementi ancora in attesa di conferma.

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Moon Lake, quattro core e consumi ridotti all’osso

Stando alle informazioni circolate finora, Moon Lake impiegherebbe quattro core Darkmont a basso consumo, progettati per funzionare in un’isola dedicata all’interno del compute tile. L’assenza dei core Performance non porterebbe però alla sparizione di questo componente. La struttura continuerebbe infatti a basarsi su un design a più tile, lo stesso già adottato da Wildcat Lake.

Sul fronte produttivo il chip dovrebbe nascere con il processo Intel 18A e utilizzare il package BGA1516, identico a quello previsto per Wildcat Lake. Il valore di 6 W lascia intendere un orientamento piuttosto chiaro verso sistemi compatti, notebook economici e prodotti in cui autonomia e contenimento dei consumi contano più delle prestazioni di picco. Insomma, macchine pensate per durare a lungo lontano dalla presa di corrente più che per spremere ogni singolo fotogramma.

Tra le ipotesi più accreditate c’è quella che vede la nuova linea come erede delle CPU Intel serie N, comprese quelle della famiglia Alder Lake N. Si tratta comunque di una supposizione, perché al momento non sono arrivate conferme ufficiali sul posizionamento commerciale di questi chip.

Wildcat Lake Refresh punta su potenza e mercato aziendale

Le voci non si fermano a Moon Lake e coinvolgono anche Wildcat Lake Refresh, una revisione della piattaforma che oggi sta alla base dei processori Intel Core Series 3. I modelli attualmente in commercio offrono fino a due core Performance Cougar Cove affiancati da quattro core Darkmont a basso consumo, con una potenza base dichiarata di 15 W, grafica Xe3 fino a due core e package BGA1516.

La versione aggiornata dovrebbe portare fino a quattro il numero massimo di core Performance, lasciando invariati i quattro core a basso consumo. Anche il limite di potenza configurabile salirebbe, arrivando a 35 W, e farebbe il suo ingresso il supporto a Intel vPro, una tecnologia rivolta soprattutto ai computer aziendali. Indiscrezioni precedenti parlavano inoltre del possibile utilizzo dei marchi Core 5 e Core 7 Series 4.

Le tre soluzioni condividerebbero così lo stesso package, pur avendo obiettivi ben distinti. Moon Lake si concentrerebbe sui consumi minimi, Wildcat Lake continuerebbe a cercare un equilibrio tra efficienza e prestazioni, mentre la variante Refresh metterebbe sul piatto più potenza e funzioni pensate per il mercato professionale. Ne emerge una possibile strategia del colosso di Santa Clara per coprire fasce di consumo più ampie con piattaforme molto simili tra loro.

Per il momento, sia Moon Lake sia Wildcat Lake Refresh rimangono prodotti non annunciati, e per conoscere configurazioni, denominazioni e tempi di uscita servirà una comunicazione ufficiale da parte dell’azienda.

Fonte: TecnoAndroid