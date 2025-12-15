Instagram: una novità sull’algoritmo direttamente da TikTok

Non è un mistero che molto spesso le piattaforme multimediali e social tra di loro traggono spunto l’una dall’altra o addirittura si copino velatamente le funzionalità, ovviamente questa frase richiama immediatamente alla mente Instagram e TikTok dal momento che le due piattaforme rappresentano senza dubbio le maggiori concorrenti che si contendono il mercato delle piattaforme social media.

Negli ultimi tempi il CEO di Instagram aveva scosso i più curiosi dal momento che aveva preannunciato l’intenzione di Instagram di aumentare il grado di personalizzazione della propria feed e nello specifico di quella dedicata ai Reels, a quanto pare questo passo in avanti e finalmente tra noi, Instagram infatti, nel mercato americano e solo per quanto riguarda i Reel, ha introdotto la possibilità di modificare il proprio algoritmo per visualizzare i contenuti più vicini ai nostri interessi.

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L’update

Nello specifico, il cambiamento apportato dalla società a Instagram sfrutta algoritmi di intelligenza artificiale che comprendono gli interessi mutevoli degli utenti nell’arco del tempo, nello specifico, la piattaforma mira ad offrire un controllo più coerente e puntuale ai contenuti che vengono visualizzati, riducendo di fatto la distanza reale tra ciò che l’utente desidera visualizzare e ciò che l’algoritmo propone.

Per gli utenti statunitensi, d’ora in avanti dunque una volta aperta la scheda dedicata ai Reels in alto a destra sarà presente una nuova icona composta da due linee orizzontali affiancate lateralmente a destra da due piccoli cuori che una volta cliccata aprirà la scheda il mio algoritmo, all’interno di questa scheda saranno presenti tre sottosezioni che mostrano i contenuti principali, pagina dedicata ai contenuti che l’algoritmo ritiene preferenziali, la pagina dedicata alla selezione delle preferenze ed in ultimo la pagina per condividere il proprio algoritmo.

Ovviamente la seconda consentirà di personalizzare ciò che viene ritenuto preferito dall’algoritmo, mentre l’ultima ci permetterà di condividerlo in modo da mostrare agli altri utenti i nostri interessi.