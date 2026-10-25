Pokémon Winds and Waves, la ricerca Game Freak sull’acqua

Uno studio dedicato alla simulazione dell’acqua di nuova generazione, firmato anche da un programmatore di Game Freak, ha acceso parecchie speranze tra chi attende Pokémon Winds and Waves. Il prossimo capitolo principale della saga promette infatti distese marine enormi e perfino zone sottomarine da esplorare, e una tecnologia capace di rendere i liquidi più credibili senza appesantire il lavoro della console sembra quasi cucita su misura per un gioco del genere. Va però chiarito subito un punto: al momento non esiste alcun collegamento ufficiale tra la ricerca e il nuovo titolo.

Pokémon Winds and Waves: cosa propone la ricerca di Narita e Kanai

Il documento porta la firma di Fumiya Narita, programmatore dello studio giapponese, e di Takashi Kanai, professore dell’Università di Tokyo. L’obiettivo dichiarato è piuttosto ambizioso. I due puntano a gestire l’acqua e i liquidi in movimento in modo più efficiente, senza rinunciare a quei dettagli visivi che rendono davvero spettacolare un’onda che si infrange o uno schizzo che si solleva durante un’animazione. Il lavoro è stato presentato a Singapore durante Pacific Graphics 2026, una conferenza internazionale dedicata alla grafica computerizzata, e come prevedibile contiene una buona dose di tecnicismi.

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Il cuore della questione però è abbastanza semplice da spiegare. Una fisica dei liquidi dettagliata richiede una quantità notevole di calcoli e in molti videogiochi diventa un peso non da poco per l’hardware. La soluzione individuata dai ricercatori consiste nel semplificare i calcoli che avvengono dietro le quinte, quelli che il giocatore non vede, per concentrare le risorse sugli elementi più d’impatto. Parliamo quindi di spruzzi, increspature sulla superficie e magari anche delle onde, cioè proprio gli aspetti che saltano all’occhio quando si osserva una scena acquatica. Un approccio che punta a ottenere il massimo effetto visivo spendendo meno potenza di calcolo, un equilibrio che nello sviluppo di un videogioco conta moltissimo.

Il possibile legame con Pokémon Winds and Waves

Prima di correre troppo con l’entusiasmo conviene mettere in fila i fatti. La ricerca non è stata accompagnata da alcuna dimostrazione all’interno di un gioco, quindi non esistono immagini o filmati che mostrino questa tecnologia applicata a un titolo vero e proprio. Inoltre Game Freak non ha confermato se lo studio avrà un ruolo nello sviluppo di Pokémon Winds and Waves, previsto per il prossimo anno. Allo stato attuale si tratta quindi di un lavoro accademico e nulla di più.

Detto questo, immaginare un’applicazione concreta non richiede grandi sforzi di fantasia. Il trailer di debutto del nuovo gioco di ruolo ha mostrato oceani sconfinati con un gran numero di movimenti simulati, segno che l’acqua avrà un ruolo tutt’altro che secondario nell’esperienza. Nello stesso filmato è comparso anche un bioma sottomarino, un dettaglio che lascia pensare alla possibilità di immergersi sotto la superficie del mare, cosa che renderebbe ancora più importante una resa convincente dei liquidi. Un mondo costruito attorno a spiagge estive, correnti e fondali avrebbe tutto da guadagnare da una tecnica capace di rendere l’acqua più viva senza mettere in difficoltà le prestazioni.

È proprio questo intreccio a rendere la notizia interessante per i fan. Da una parte c’è uno sviluppatore interno allo studio che lavora su come rappresentare meglio i liquidi, dall’altra un gioco che sembra fare del mare uno dei suoi elementi distintivi. La coincidenza è evidente, anche se finché non arriveranno conferme ufficiali qualsiasi collegamento rimane un’ipotesi. Per scoprire qualcosa di più bisognerà aspettare l’uscita di Pokémon Winds and Waves, attesa nel corso del 2027 in esclusiva su Nintendo Switch 2.

Fonte: TecnoAndroid