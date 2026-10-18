Ineos Grenadier Helmsman: edizione speciale in stile nautico

Per decenni il fuoristrada duro e puro è stato affare quasi esclusivo di Jeep e Land Rover. Poi sono arrivati i grandi marchi tedeschi e la concorrenza asiatica, e nessuno si aspettava più che un costruttore del Regno Unito potesse rimettersi al centro della scena. Invece la nuova Ineos Grenadier Helmsman dimostra che quel ritorno c’è stato davvero. Si tratta di una edizione speciale disponibile sia sulla Station Wagon sia sul pick up Quartermaster, con uno stile nautico che si allontana parecchio dall’aspetto tradizionale della Grenadier di serie.

Il richiamo alle precedenti serie limitate è evidente fin dalla carrozzeria. La vettura a ruote alte sfoggia una splendida verniciatura blu intensa, nata in origine all’interno di Arcane Works. A distinguere la Helmsman ci pensano poi i badge dedicati e il pacchetto Dark Exterior, che porta in dote una griglia nera, protezioni sottoscocca scure e barre sul tetto inedite in nero opaco. I cerchi in lega da 17 pollici con finitura diamantata sono esclusivi di questa versione, mentre la dotazione comprende vetri oscurati, sedili in pelle riscaldati e tappetini in moquette appoggiati sopra il pavimento in gomma lavabile ad alta resistenza. Completano il quadro i dadi antifurto per le ruote, l’impianto audio Premium riservato ai mercati di Stati Uniti, Canada e Messico e, a seconda del modello scelto, la scaletta di accesso posteriore oppure il cassone di carico.

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Una Grenadier più raffinata del solito

Chi conosce la Grenadier standard sa bene quanto sia un mezzo piuttosto spartano. Questa variante alza invece l’asticella grazie ad alcuni elementi dello Smooth Pack, tra cui l’illuminazione ambientale, i sensori di parcheggio anteriori e le prese elettriche ausiliarie. Non è un salto verso il lusso, ma un tocco di comfort in più che rende la vita a bordo decisamente più piacevole.

Anche la palette dei colori gioca un ruolo importante. La tinta metallizzata Whiteout Blue, finora riservata ai modelli Arcane Works, regala alla Helmsman un aspetto più elegante. Di serie vengono proposte le colorazioni Eldoret Blue e Scottish White, con la possibilità di abbinare un tetto a contrasto in Inky Black oppure in Scottish White. Dentro l’abitacolo i sedili in pelle nera sono arricchiti da inserti color ostrica, un dettaglio che richiama ancora una volta l’ambiente marino. Le prenotazioni sono già aperte e conviene muoversi in fretta, perché le unità commercializzate saranno in numero limitato.

Un marchio in piena crescita

A spiegare la filosofia dietro il progetto è Sagree Sardien, direttore vendite globale di Ineos Automotive: “Progettato per lavorare sodo e divertirsi ancora di più, il Grenadier dà il meglio di sé nel recupero di imbarcazioni o nel trasporto di kayak verso la costa. Con questo in mente, abbiamo combinato elementi di design apprezzati delle precedenti edizioni limitate con nuove tonalità oceaniche per offrire il 4×4 ideale per gli appassionati di sport acquatici e per chi ama navigare. Dopo tre trimestri di crescita a doppia cifra, è chiaro che l’evoluzione della nostra gamma di modelli è focalizzata sull’attrarre nuovi clienti che condividono il nostro spirito d’avventura”.

La storia del marchio parte dal 2017, quando il presidente Jim Ratcliffe decise di trasformare la sua passione per le auto in un veicolo pronto a tutto. Con l’uscita di scena della Defender era rimasto un vuoto evidente, quello di un fuoristrada 4×4 senza compromessi. Unendo requisiti moderni e una visione chiara, la Grenadier è diventata negli anni un punto di riferimento assoluto nel settore, tanto da essere scelta persino dall’Esercito italiano.

Fonte: TecnoAndroid