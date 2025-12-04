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In Giappone debutta la cabina che ti lava da sola in 15 minuti

In Giappone arriva una cabina-spa futuristica che riprende un’idea degli anni 70

scritto da Ilenia Violante 0 commenti 1 Minuti lettura
Giappone

La Mirai Human Washing Machine è finalmente in vendita in Giappone e rappresenta uno dei prodotti più curiosi e innovativi del settore benessere. È una cabina completamente automatizzata che lava, risciacqua, asciuga e rilassa l’utente in soli quindici minuti, trasformando un semplice gesto quotidiano in un’esperienza spa completa.

L’idea non è nuova. Una sua primissima versione era stata presentata all’Expo di Osaka del 1970 da Sanyo, affascinando visitatori e appassionati di tecnologia. Oggi Science Inc. l’ ha ripresa trasformandola in un prodotto reale destinato a hotel, resort e centri wellness. Una volta entrati nella cabina, ci si sdraia su un sedile reclinato e il sistema chiude automaticamente il vano, avviando un ciclo che utilizza microbolle per pulire in profondità la pelle. L’esperienza è accompagnata da musica rilassante e supportata da sensori che monitorano i parametri vitali, così da prevenire eventuali episodi di stress o malessere durante l’utilizzo. L’obiettivo? Unire tecnologia, benessere e sicurezza in un unico dispositivo.

Un prodotto di lusso dal prezzo elevato ma già richiesto dagli hotel in Giappone

La cabina ha dimensioni importanti, con circa due metri e mezzo di lunghezza e oltre due metri di altezza, ma è progettata per essere intuitiva e richiedere poca manutenzione. Ciò che colpisce maggiormente è il prezzo, pari a circa 346.000€, una cifra che la colloca nel settore premium. Nonostante questo, alcuni hotel giapponesi hanno già effettuato le prime prenotazioni e l’azienda prevede di produrre solamente quaranta o cinquanta unità, tutte assemblate a mano.

Science Inc. sta valutando la possibilità di creare in futuro un modello domestico più accessibile, anche se miniaturizzare la tecnologia e ridurre i costi richiede tempo e ulteriori sviluppi. Per ora la Mirai Human Washing Machine resta un simbolo di come il Giappone continui a sperimentare soluzioni futuristiche, trasformando un’idea sorprendente nata decenni fa in una cabina reale capace di offrire un servizio unico e completamente automatizzato.