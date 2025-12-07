Imetec Puffer Scarf: la sciarpa tech che si riscalda e rende l’inverno più smart

Imetec introduce Puffer Scarf, una sciarpa riscaldabile progettata per offrire calore immediato nelle giornate più fredde. Il prodotto nasce come soluzione cordless, pensata per unire tecnologia e comfort in un formato che resta vicino all’aspetto di una sciarpa tradizionale. Il design è unisex, con due colorazioni — blu e nero — e una combinazione di materiali che privilegia morbidezza e protezione: il lato interno è in micropile, mentre l’esterno utilizza un tessuto waterproof antistatico, così da risultare adatto anche all’uso quotidiano in condizioni meteo variabili.

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Il cuore della sciarpa è il sistema Heat on the Go, alimentato tramite powerbank USB (non incluso). Il powerbank trova spazio in una tasca dedicata da 15 × 11,5 cm, pensata per mantenere il peso equilibrato e non interferire con il comfort. La sciarpa è dotata di un pannello riscaldante sottile e flessibile, controllato da un sensore PID che mantiene la temperatura stabile anche quando si passa da ambienti freddi a spazi interni più caldi.

Tre livelli di calore, fino a 7 ore di autonomia e manutenzione semplice

Puffer Scarf offre tre livelli di temperatura, regolabili tramite il pulsante integrato. L’autonomia può raggiungere le 7 ore di utilizzo continuo, una durata che varia a seconda della capacità del powerbank utilizzato e del livello di calore impostato. Per motivi di sicurezza, il sistema prevede uno spegnimento automatico dopo 90 minuti, una funzione utile soprattutto quando la sciarpa viene indossata a lungo o in situazioni rilassate.

Tra i vantaggi più pratici c’è la possibilità di lavarla sia a mano sia in lavatrice a 30°C, naturalmente dopo aver rimosso il powerbank. Il prodotto non può essere stirato, scelta che tutela l’integrità dei materiali e del pannello interno. L’insieme delle caratteristiche mette in evidenza un equilibrio tra tecnologia e uso quotidiano: la sciarpa riscalda, è leggera, flessibile e si integra con accessori già comuni come i powerbank.

Il prezzo di 39,99 euro la posiziona come una proposta accessibile per chi cerca un modo più confortevole di affrontare il freddo, senza ricorrere a capi più ingombranti o soluzioni meno pratiche. Imetec ha già sperimentato con successo prodotti termici dedicati al tempo libero, come i CaldoPlaid in edizione Stranger Things, e Puffer Scarf segue la stessa filosofia orientata al benessere quotidiano.