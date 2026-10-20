Huawei Watch GT 7 in sconto su Amazon fino al 27%, anche a rate

Il Huawei Watch GT 7 scende di prezzo su Amazon con un’offerta che riguarda entrambe le misure disponibili. La versione da 41 mm è proposta a 217,54 euro, mentre quella da 46 mm si porta a casa con 236 euro. Si tratta di uno degli smartwatch più interessanti in circolazione e con questa promozione diventa decisamente più accessibile rispetto al listino di partenza, fissato per tutte e due le varianti a 299 euro. Chi preferisce diluire la spesa può anche scegliere il pagamento in 5 rate mensili senza interessi.

Facendo due conti, il modello più compatto permette di risparmiare 81,46 euro, circa il 27% in meno rispetto al prezzo pieno. Per la variante più grande lo sconto è di 50 euro, quindi intorno al 17%. Con la rateizzazione la cifra mensile si aggira sui 43,51 euro per la cassa da 41 mm e sui 49,80 euro per quella da 46 mm. A completare il quadro c’è la garanzia di 30 mesi, un dettaglio che su un dispositivo da indossare ogni giorno pesa parecchio.

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Due misure, due autonomie diverse

La scelta tra le due versioni del Watch GT 7 non è solo una questione di polso più o meno sottile. Cambia infatti anche la durata della batteria. Il modello da 41 mm arriva fino a 14 giorni di utilizzo, mentre quello da 46 mm si spinge fino a 21 giorni, un’autonomia che consente di dimenticarsi del caricatore per settimane intere. Entrambe le varianti in offerta sono nella colorazione blu e montano il cinturino EasyCross.

Sul fronte costruttivo la cassa è realizzata in acciaio inossidabile, materiale che regala all’orologio un aspetto solido e curato. Il display AMOLED circolare rappresenta uno dei punti di forza del prodotto, grazie a un pannello ad alta luminosità capace di toccare i 3000 nits. In pratica la leggibilità resta ottima anche sotto il sole pieno, cosa tutt’altro che scontata quando si fa attività all’aperto.

Salute, sport e connessione con lo smartphone

Il dispositivo di Huawei si collega sia agli smartphone Android sia a iPhone, così da gestire notifiche e chiamate direttamente dal polso senza dover tirare fuori il telefono dalla tasca. Una compatibilità ampia che rende l’indossabile adatto a un pubblico molto vasto, a prescindere dal sistema operativo utilizzato.

Il vero cuore del Huawei Watch GT 7 però è il monitoraggio della salute e dell’allenamento. Siamo di fronte a un fitness tracker a tutti gli effetti, ricco di funzioni e pensato per accompagnare l’utente in modo costante durante la giornata. Tra gli strumenti disponibili spicca il monitoraggio della frequenza cardiaca, affiancato dal nuovo indice di prontezza fisica, utile per capire quando il corpo è pronto a sostenere uno sforzo e quando invece conviene rallentare.

Fonte: TecnoAndroid