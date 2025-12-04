Iliad, TOP 300 PLUS è la nuova tariffa da battere

Iliad rimane al centro del mercato delle telecomunicazioni. Da quando l’operatore francese è sbarcato in Italia, ha del tutto sbarellato la concorrenza, e l’ha fatto grazie a una sua politica molto precisa.

La politica di Iliad è ormai conosciuta da tutti ed è semplicemente la trasparenza, con cui l’operatore fornisce i suoi servizi a un prezzo preciso che non cambia assolutamente nel tempo. Questo ha permesso a Iliad di conquistare in maniera rapida e repentina la fiducia degli utenti.

Iliad infatti, al momento in Italia ha raggiunto circa 12 milioni di utenti complessivi, considerando sia le promozioni mobili, sia la linea fissa.

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TOP 300 PLUS di Iliad, una garanzia di qualità

Iliad ha rilanciato una delle sue tariffe più esclusive, ovvero TOP 300 PLUS. L’offerta in questione è pensata per i clienti che abbiano bisogno di un pacchetto completo di servizi mobili. Infatti, incluso in un prezzo davvero irrisorio sono presenti tanti giga, chiamate ed SMS senza limiti. Oltre a questo saranno a disposizione la tecnologia 5G e condizioni sempre chiare e trasparenti.

L’offerta top 300 plus di Iliad include 300 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti illimitati di chiamate verso numeri fissi e mobili nazionali e infine SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali. In più sono anche presenti 30 giga extra per il roaming in Europa, che potrebbe rivelarsi molto utile per chi ha bisogno di viaggiare nei paesi dell’Unione Europea. Il costo mensile di questo piano tariffario è di soli 11,99 € al mese. Il costo di attivazione della Sim invece è di 9,99 €. Il prezzo comprende tutti i servizi accessori inclusi con Iliad, come l’hotspot, la segreteria telefonica, la portabilità del numero e molto altro.

Scegliere questa tariffa risulta essere molto conveniente, soprattutto per gli utenti che consumano molti dati e anche per coloro che viaggiano spesso in Europa. Ma soprattutto è conveniente per chiunque voglia approcciarsi con operatore che sia trasparente e che non riservi nessuna sorpresa con i prezzi.