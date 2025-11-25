Iliad ripropone Giga 200: 200GB e 5G a 9,99€ in un’offerta che punta sulla trasparenza

Iliad continua a puntare sulla sua promessa di trasparenza, confermando che il prezzo dell’offerta non cambierà nel tempo. Giga 200 rientra pienamente in questa filosofia, perché permette di avere una grande quantità di dati a un prezzo contenuto, mantenendo attivi anche i servizi essenziali senza aggiungere costi extra.

L’offerta prevede 200GB utilizzabili alla massima velocità disponibile, con supporto al 5G nelle aree raggiunte dalla rete dell’operatore. A differenza di altre tariffe concorrenti, il superamento della soglia mensile non genera addebiti automatici. Prima di continuare la navigazione, infatti, viene chiesto un consenso esplicito, così da evitare consumi involontari.

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Promo Iliad: roaming dedicato e minuti internazionali per oltre 60 destinazioni

La parte voce segue la stessa logica. Minuti e SMS illimitati possono essere utilizzati verso tutti i numeri italiani e non sono presenti scatti alla risposta o tariffe nascoste. La gestione dell’offerta avviene in modo intuitivo tramite area personale, dove è possibile controllare consumi, rinnovi e attivare la eSIM per chi preferisce la versione digitale della carta. Anche la segreteria telefonica, l’hotspot e il controllo del credito sono inclusi senza dover effettuare altri pagamenti.

L’offerta Giga 200 mantiene la solita attenzione per il roaming, un punto che molti utenti prendono in considerazione soprattutto se viaggiano spesso in Europa. Il piano prevede l’utilizzo di minuti e SMS illimitati anche all’estero, insieme a un pacchetto dedicato di 13GB per la navigazione nei Paesi dell’Unione.

Uno degli elementi più interessanti riguarda i minuti internazionali. Senza costi aggiuntivi è infatti possibile chiamare oltre 60 destinazioni nel mondo, un dettaglio che distingue Giga 200 da molte offerte simili nella stessa fascia di prezzo. Chi ha parenti o contatti all’estero può quindi sfruttare la tariffa senza dover ricorrere a pacchetti extra o applicazioni specifiche.

L’attivazione è molto semplice. La SIM ha un costo iniziale contenuto e può essere richiesta online, in negozio o tramite Simbox, con la possibilità di scegliere immediatamente la versione digitale se non si desidera la SIM fisica.