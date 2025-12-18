Iliad, le tariffe più convenienti dell’operatore

Iliad continua a distinguersi dagli altri operatori telefonici, grazie alle sue tariffe semplici e chiare.

Uno dei punti a favore dell’operatore francese è sicuramente il buon rapporto qualità/prezzo, con cui si è sempre contraddistinto sin dal suo arrivo in Italia.

Le sue tariffe telefoniche comprendono giga, minuti ed SMS, con connessione stabile e senza spendere troppo. In un mondo in cui gli aumenti sono all’ordine del giorno, poter contare su un operatore telefonico che non cambia i prezzi delle proprie tariffe nel tempo è molto importante per gli utenti. Iliad riesce a offrire inoltre delle soluzioni adatte per le esigenze di tutti i clienti.

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Iliad: scopri le offerte più vantaggiose dell’operatore

Le tariffe telefoniche di Iliad sono tutte estremamente vantaggiose, ma a seconda dei servizi che servono agli utenti, si possono avere delle promozioni meno costose di altre.

La tariffa base di Iliad, che anche quella più economica è sicuramente VOCE. Si tratta di una promozione che offre soltanto minuti, in particolare minuti ed SMS illimitati e soli 40 MB di Internet. Il costo è di soli 4,99 € al mese per sempre. L’offerta può essere utile soltanto per gli utenti che cercano una promozione che non abbia giga.

Se si vuole trovare invece un buon equilibrio tra prezzo e dati, senza dunque rinunciare alla navigazione, Iliad propone GIGA 150. Con questa tariffa sono disponibili minuti ed SMS illimitati, oltre a 150 giga di Internet e anche giga extra inclusi per il roaming in UE. Questa è una delle tariffe più popolari, soprattutto per quanto riguarda il suo prezzo, che di solito 7,99 € al mese per sempre. Entrambe le tariffe appena descritte hanno un costo di attivazione della SIM di soli 9,99 € una tantum.

Quelle appena descritte sono sicuramente le tariffe telefoniche più economiche e vantaggiose dell’operatore francese. Ma se si è interessati ad altre tariffe, l’offerta di Iliad è ancora più ampia.