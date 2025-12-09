Iliad lancia Top 250 Plus, l’offerta per chi viaggia in Europa durante le festività

Con l’avvicinarsi delle festività, molti italiani stanno programmando una settimana fuori porta e, come accade ormai da anni, le principali mete europee tornano a essere le più gettonate. Tra prenotazioni di musei, passeggiate nei mercatini e itinerari , la connessione stabile resta uno degli aspetti più importanti per affrontare un viaggio senza pensieri. In questo contesto arriva la nuova proposta di Iliad, Top 250 Plus, che nasce proprio per garantire continuità anche a chi trascorrerà le vacanze all’estero.

L’offerta mette a disposizione 250GB in 5G, minuti illimitati, SMS senza limiti e soprattutto 25GB aggiuntivi da utilizzare nei Paesi dell’Unione Europea, il tutto a un costo di 9,99 euro al mese, importo che l’operatore definisce valido “per sempre”. La procedura di attivazione richiede una spesa unica di 9,99€ per l’acquisto della SIM e può essere completata fino al 15 gennaio 2026.

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Iliad: più Giga in Europa e possibilità di condivisione tramite hotspot

Per molti viaggiatori, la gestione del traffico dati rappresenta spesso un punto critico. Le offerte meno recenti raramente includono un numero sufficiente di gigabyte utilizzabili all’estero e, nei soggiorni più lunghi, il rischio di rimanere senza connessione è tutt’altro che remoto. Iliad tenta di semplificare tutto ciò mettendo a disposizione una quota di 25 GB da sfruttare durante la permanenza nei Paesi europei.

Si tratta di una quantità che, nella maggior parte dei casi, permette di navigare senza ansia, consultare mappe, organizzare spostamenti e condividere contenuti sui social senza temere un consumo eccessivo. Un altro elemento rilevante riguarda la possibilità di attivare l’hotspot e condividere i gigabyte con altri dispositivi. Questa funzione può diventare molto utile quando si viaggia in coppia o con un piccolo gruppo, poiché consente di evitare la sottoscrizione di piani aggiuntivi.

Insomma, con Top 250 Plus, Iliad propone quindi un’offerta che punta sulla semplicità e sulla trasparenza, due aspetti che negli anni hanno contribuito a definire il posizionamento dell’operatore nel mercato.