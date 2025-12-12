Iliad, la tariffa per la fibra assolutamente da non perdere

Dal suo arrivo in Italia, Iliad non ha fatto altro che far parlare di sé, soprattutto per quanto riguarda le tariffe nel mercato mobile. Il punto di forza dell’operatore francese sono le offerte trasparenti e i prezzi competitivi.

Ma Iliad va forte anche nel settore della rete fissa in fibra ottica. Infatti riesce a proporre delle soluzioni che puntano sia sulla velocità della rete, punto imprescindibile ormai per gli utenti, ma anche sulla semplicità e sui costi chiari e bloccati per sempre.

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Scegliere Iliad anche per la rete fissa conviene tantissimo, sia per chi ha bisogno di una velocità molto elevata e di una connessione stabile, sia per chi ha bisogno di offerta a prezzi accessibili.

Iliad: ecco le offerte Iliadbox

Le promozioni speciali che Iliad offre ai clienti che intendono attivare la rete fissa, sono due e sono entrambe imperdibili.

La prima offerta per quanto riguarda la rete fissa è Iliadbox. Con quest’ultima l’operatore francese riesce a mettere a disposizione degli utenti la fibra ottica, ma anche Wi-Fi sette in comodato d’uso gratuito e minuti illimitati in Italia e verso tantissimi numeri fissi internazionali e i numeri mobili di Stati Uniti e Canada. L’offerta è attivabile fino al 30 dicembre alle ore 10:00, ed è disponibile per tutti gli utenti mobile Iliad con un’offerta a 9,99 € o a 11,99 € al mese e il pagamento automatico, al costo di soli 21,99 € al mese per sempre.

La seconda tariffa, si chiama Iliadbox Super, ed è un upgrade della precedente. Oltre a quello incluso nella tariffa appena descritta, Iliad aggiunge due Wi-Fi Extend, una saponetta Wi-Fi con Sim dati e l’antivirus. Questa tariffa è sempre disponibile per la tipologia di utenti che è stata elencata in precedenza, a un prezzo questa volta di soli 29,99 € al mese per sempre.

Per entrambe le tariffe con la fibra, l’installazione ha un costo di soli 39,99 €.