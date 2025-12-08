Iliad, ecco la promozione pensata per gli utenti che vogliono navigare velocemente

Iliad dopo anni che è sbarcato in Italia, continua a conquistare la fiducia degli utenti italiani. Scegliere una promozione telefonica non è più così semplice, visto che si è bombardati da una quantità davvero incredibile di piani tariffari, tutti diversi tra di loro e con prezzi differenti.

Quando si sceglie una tariffa, bisogna valutare diversi aspetti, non solo il costo, che anche merita una riflessione importante, ma anche la qualità dell’operatore e soprattutto se quella tipologia di gestore ha una copertura nella zona in cui si vive.

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Per tutte queste caratteristiche, Iliad è un operatore telefonico praticamente perfetto, perché porta ai propri clienti delle tariffe ben strutturate, con servizi di qualità e prezzi super.

Iliad: la tariffa perché ha bisogno soltanto di navigare

Le tariffe telefoniche di Iliad a disposizione degli utenti sono tante, e tutte possono essere attivate in maniera semplice, e soprattutto hanno un costo che non varia assolutamente nel tempo. La politica di Iliad si basa infatti su una solita trasparenza nei confronti dei propri clienti, fondamentale che ha contribuito a conquistare la fiducia di più di 10 milioni di utenti in totale.

La maggior parte delle offerte dell’operatore francese sono all inclusive, perché sono le più ricercate da parte degli utenti. Ma non tutti gli utenti hanno bisogno di avere minuti, SMS e Internet a disposizione.

Alcuni utenti hanno bisogno semplicemente di navigare, e Iliad tende ad accontentare anche questa tipologia di clienti, mediante una tariffa pensata esclusivamente per la navigazione.

Questa tariffa si chiama Dati 350, e mette a disposizione degli utenti che hanno intenzione di attivarla soltanto 350 giga di Internet. La parte interessante è il costo di questa tariffa, di solito 14,99 € al mese bloccato per sempre. Il costo di attivazione della SIM E invece di 9,99 €.

In conclusione, si può tranquillamente affermare che Iliad risponde a qualsiasi richiesta dei propri clienti.