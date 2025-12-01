Il teletrasporto quantistico è realtà: ecco l’innovazione dalla Sapienza

In un’epoca in cui la tecnologia sembra avvicinarsi sempre più alla fantascienza, un esperimento condotto all’interno dell’Università Sapienza di Roma segna un passo concreto verso la comunicazione del futuro. Per la prima volta, due laboratori distinti del campus hanno sperimentato il teletrasporto quantistico di informazioni tra fotoni senza alcun contatto fisico diretto. Dimostrando così che i principi della meccanica quantistica possono trovare applicazione concreta fuori dei laboratori ultra-controllati. L’esperimento è il frutto della collaborazione tra il laboratorio Nanophotonics, coordinato da Rinaldo Trotta, e il Quantum Lab guidato da Fabio Sciarrino, sotto la supervisione di Alessandro Laneve. I ricercatori hanno costruito una mini-rete quantistica all’interno del campus, collegando sistemi in grado di generare e rilevare singoli fotoni. Ciò che rende unico il test è il fatto che sia stato realizzato in un contesto reale, tra edifici separati, dove le condizioni ambientali possono influire sulle misurazioni.

Nuovo esperimento propone il primo teletrasporto quantistico

Un elemento innovativo è stato l’uso dei quantum dot, sorgenti di fotoni che presentano piccole differenze intrinseche, ma che possono essere “accordate” per trasportare la stessa informazione quantistica. Tale scelta ha semplificato il setup tecnico rispetto agli standard precedenti. Riducendo la complessità dei dispositivi necessari per il teletrasporto. In pratica, uno stato quantistico è stato trasferito da un fotone all’altro senza che le particelle interagissero direttamente. Ciò è possibile sfruttando un fenomeno noto come entanglement, secondo cui due particelle possono comportarsi come un unico sistema anche se separate.

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Il risultato non implica il trasferimento di materia, ma di informazione in una forma sicura e non replicabile. Aprendo prospettive per la sicurezza informatica. La possibilità di condurre esperimenti di tal tipo in condizioni realistiche rappresenta un passo verso applicazioni pratiche su scala maggiore. Inoltre, l’esperimento evidenzia quanto la fisica dei fotoni stia diventando centrale nello sviluppo di tecnologie future. In tale ottica, il teletrasporto quantistico rappresenta un modello di innovazione destinato a ridefinire anche il modo in cui la società potrà comunicare e proteggere l’informazione.