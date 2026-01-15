Il ridimensionamento di GameStop pesa su lavoro e territorio

La progressiva scomparsa dei negozi GameStop sta lasciando un segno profondo nel retail statunitense. Migliaia di dipendenti vedono il proprio futuro diventare sempre più incerto. Intere comunità perdono uno dei pochi punti vendita dedicati al gaming fisico. Il prezzo sociale di questa trasformazione appare sempre più evidente. La riduzione della rete commerciale comporta tagli occupazionali difficili da assorbire. Il modello basato sui negozi tradizionali mostra limiti ormai strutturali. Le abitudini dei consumatori sono cambiate rapidamente negli ultimi anni. Download digitali e acquisti online hanno ridotto il traffico nei punti vendita.

GameStop prova a reagire concentrandosi su sostenibilità finanziaria e margini. La razionalizzazione viene vista come una necessità, non come una scelta. La guida del nuovo amministratore delegato Ryan Cohen imprime una direzione netta. Il piano punta a rendere l’azienda più snella e appetibile agli investitori. In gioco c’è anche un enorme pacchetto di stock option legato alla capitalizzazione. L’obiettivo dichiarato è rilanciare il valore azionario nel lungo periodo. Tuttavia l’impatto immediato resta molto duro. La chiusura dei negozi fisici segna la fine di un’epoca per molti appassionati. GameStop era diventata un simbolo culturale oltre che commerciale. Oggi quel simbolo si ridimensiona, seguendo le logiche del mercato globale.

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Oltre mille negozi chiusi GameStop in due anni: i numeri della ritirata USA

I dati più recenti confermano un’accelerazione nella contrazione della presenza GameStop negli Stati Uniti. Documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission parlano di nuove chiusure imminenti. L’anno fiscale 2025, in chiusura a gennaio 2026, sarà segnato da un forte ridimensionamento. L’azienda prevede la dismissione di un numero significativo di punti vendita. Il totale preciso non è stato comunicato ufficialmente. Alcune stime aiutano però a comprendere l’entità del fenomeno. Secondo monitoraggi indipendenti, almeno 435 negozi chiuderanno entro fine gennaio. Parte di queste serrande è già stata abbassata. Altre lo saranno nelle prossime settimane.

A febbraio 2025, GameStop contava 2.325 negozi attivi negli Stati Uniti. La riduzione appare quindi tutt’altro che marginale. Il confronto con l’anno precedente rende il quadro ancora più netto. Nel 2024 fiscale, le chiusure avevano già raggiunto quota 590. In due anni, il totale supera abbondantemente le mille unità. Parallelamente, l’azienda ha accelerato l’uscita dai mercati esteri. Canada, Germania, Italia e altri Paesi europei sono già stati abbandonati. Anche la Francia sembra destinata a seguire la stessa strada. La strategia globale punta a concentrare risorse e ridurre costi fissi. GameStop si allontana sempre più dal modello che l’ha resa celebre. Il futuro appare legato a una presenza fisica molto più limitata. La trasformazione del settore videoludico impone scelte drastiche.