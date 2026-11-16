Il primo animale della scienza ritrova il suo corpo dopo 60 anni

Il primo animale ufficiale della storia della scienza è un ragno, e proprio questo piccolo aracnide ha appena ritrovato il proprio corpo. Dopo essere stato separato dalla sua rappresentazione fisica, il ragno è stato finalmente ricongiunto al nome che lo identifica, chiudendo una vicenda curiosa che riguarda le radici stesse della classificazione degli animali.

Un ragno separato dalla sua rappresentazione fisica

Il punto centrale della storia è la separazione tra due elementi che in teoria dovrebbero restare uniti. Per un certo periodo il nome del ragno e la sua rappresentazione fisica hanno seguito strade diverse. Il nome esisteva e continuava a indicare quello che viene considerato il primo animale ufficiale, ma il corpo a cui doveva fare riferimento risultava di fatto scollegato da esso.

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Per un esemplare con un ruolo così particolare nella storia della scienza, quella distanza rappresentava una situazione piuttosto insolita. Ora il ragno e il suo nome sono stati riuniti, e il primo animale riconosciuto ufficialmente ha di nuovo un corpo a cui associare la propria identità.

La scoperta che ha risolto un mistero lungo oltre 60 anni

Il protagonista di questa vicenda si chiama Araneus angulatus, una specie di ragno appartenente alla famiglia degli Araneidi, diffusa in diverse aree dell’Europa e dell’Asia. La sua storia scientifica comincia nel 1757, quando il naturalista svedese Carl Alexander Clerck pubblicò il volume Svenska Spindlar, dedicato ai ragni presenti in Svezia. Il libro descriveva ben 66 specie, partendo proprio da questo aracnide.

Clerck aveva conservato tre esemplari destinati a diventare i riferimenti ufficiali della specie. La loro presenza era fondamentale per permettere agli studiosi di riconoscere con precisione l’animale. Tuttavia, dopo essere stati individuati nel 1858 all’interno di una collezione botanica di Stoccolma, i tre ragni scomparvero. Quando i ricercatori tornarono a esaminare quella raccolta nel 1965, gli esemplari non erano più presenti e la loro sorte rimase sconosciuta.

Per risolvere il problema, il gruppo internazionale guidato da Jonathan Coddington, ricercatore dello Smithsonian National Museum of Natural History, ha raccolto nuovi esemplari in diverse località europee. Otto ragni sono stati individuati su un’isola del Mar Baltico, vicino alla costa meridionale della Svezia.

Gli studiosi hanno confrontato le caratteristiche fisiche dei nuovi esemplari con le illustrazioni originali di Clerck, ricorrendo anche all’analisi del DNA. Un maschio adulto è stato infine designato come nuovo esemplare di riferimento, chiamato neotipo. La ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica Taxonomy, permette anche di distinguere meglio alcune popolazioni che potrebbero nascondere specie ancora sconosciute.

Fonte: TecnoAndroid