Il MediaWorld Black Friday finisce oggi: approfitta di queste promo

MediaWorld arriva in vostro soccorso con una selezione che accontenta tutti i gusti. La tecnologia diventa protagonista, capace di sorprendere e restare utile a lungo, e le offerte di quest’anno spaziano dal mondo del gaming agli smartphone, passando per intrattenimento domestico e piccoli lussi per la cura personale. Approfittare delle proposte di MediaWorld ora significa evitare la frenesia dell’ultimo minuto e godersi il piacere di scegliere regali. Ogni articolo è pensato per incontrare preferenze diverse, dai più giovani agli adulti più esigenti. MediaWorld vi aiuta a organizzare un Natale con maggiore tranquillità, con prodotti che combinano utilità, innovazione e stile. In poche parole, il Black Friday diventa una scusa per fare regali intelligenti senza rinunciare al divertimento.

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MediaWorld ne ha per tutti

Nel reparto gaming, MediaWorld mette sul piatto la SONY PS5 Dig Fortnite Chaos, White a 349 euro, perfetta per chi ama le sfide online, accanto alla NINTENDO Switch 2 con Mario Kart World a 499 euro, che garantisce ore di corse scatenate. La SONY PS5 Digital Slim E Chassis (825GB) a 349 euro è pensata per chi preferisce una console più compatta ma sempre potente. Se invece cercate smartphone che stupiscono, MediaWorld propone il SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 256GB a 849 euro e il SAMSUNG Galaxy S24 256GB a 499 euro, due bestie tecnologiche perfette per chi vuole tutto a portata di mano.

L’universo Apple non delude: con l’APPLE iPad A16 11” Wi-Fi 128GB a 329 euro e l’APPLE iPhone 16 128GB Blu oltremare a 679 euro, MediaWorld assicura regali eleganti e desiderabili. Per godersi film e serie TV, la AMAZON Fire TV Stick 4K Select (2025) 8GB Wi-Fi 5 a 19,99 euro è un piccolo gioiello che MediaWorld offre a prezzo irresistibile. Chi ha bisogno di spazio in più troverà la TOSHIBA Canvio Basics 2TB a 59,99 euro, sempre disponibile da MediaWorld. E per chi vuole stupire con stile, la PIASTRA DYSON Airstrait a 329 euro chiude la selezione regalando un tocco di eleganza unico. Con MediaWorld, fare regali non è mai stato così divertente!