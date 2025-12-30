Il campo che non c’è: il cloaking magnetico diventa reale

Per molto tempo il cloaking magnetico è rimasto una sorta di promessa sospesa, affascinante sulla carta ma difficile da tradurre in qualcosa di realmente utilizzabile. Nei modelli matematici tutto funzionava alla perfezione. Le linee di un campo magnetico potevano essere deviate, accompagnate lungo percorsi alternativi, come se l’oggetto da nascondere non esistesse affatto. Nella pratica, però, la realtà industriale è sempre stata meno accomodante. Materiali imperfetti, geometrie irregolari, limiti produttivi e costi hanno confinato questa idea in un territorio più vicino alla teoria che all’ingegneria.

Il passo avanti arriva ora dai laboratori britannici, dove un gruppo di ricercatori ha scelto di ribaltare l’approccio classico. Invece di forzare il mondo reale ad assomigliare alle equazioni, ha deciso di costruire le equazioni intorno a ciò che può davvero essere realizzato. Il risultato è un metodo di progettazione che utilizza una combinazione controllata di superconduttori e materiali ferromagnetici “morbidi”, organizzati in modo da guidare il campo magnetico attorno a un oggetto senza interromperlo né distorcerlo in modo percepibile dall’esterno.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

La differenza, rispetto al passato, non sta solo nel principio fisico, che era noto da anni, ma nella possibilità di applicarlo a forme complesse. Finora le dimostrazioni funzionavano quasi esclusivamente con oggetti ideali, come cilindri perfetti o strutture simmetriche. Qui, invece, il cloaking magnetico viene pensato come un abito su misura, adattabile a componenti reali.

Dalla simulazione ai prototipi: il cloaking magnetico guarda al futuro

Il cuore di questo avanzamento sta nell’uso intensivo di simulazioni numeriche ad alte prestazioni, capaci di tenere conto non solo delle leggi della fisica, ma anche dei limiti concreti dei materiali e dei processi produttivi. Attraverso questo approccio, i ricercatori riescono a prevedere come strati alternati di materiali diversi possano piegare le linee di campo magnetico, mantenendo l’efficacia della schermatura su un ampio spettro di intensità e condizioni operative.

Questa flessibilità apre possibilità finora difficili da immaginare. In ambito medico, ad esempio, la possibilità di isolare magneticamente singoli componenti potrebbe migliorare la sicurezza e la precisione delle apparecchiature di risonanza magnetica, riducendo interferenze indesiderate. Nel mondo della ricerca avanzata, sensori quantistici estremamente sensibili potrebbero essere protetti da disturbi ambientali senza ricorrere a schermature ingombranti.

Il lavoro non è ancora concluso. La fase successiva prevede la realizzazione di prototipi fisici, basati su nastri superconduttori ad alta temperatura e compositi magnetici già disponibili sul mercato. Sarà il banco di prova decisivo per capire se il cloaking magnetico potrà davvero uscire dai laboratori e diventare uno strumento affidabile, integrabile e scalabile. Se i risultati confermeranno le simulazioni, potremmo essere di fronte a una tecnologia destinata a cambiare molti settori.