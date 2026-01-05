Ikea Sjöss: arriva il caricabatterie USB-C da 20W sotto i 4 euro

Con Ikea Sjöss, il gruppo svedese torna a farsi notare anche nel settore dell’elettronica di consumo. Questa volta lo fa con un prodotto molto semplice, ma dal potenziale enorme in termini di diffusione. Ikea ha infatti lanciato in Italia una nuova versione del caricabatterie USB-C Sjöss, proposta al prezzo di 3,95 euro, rendendola una delle soluzioni da 20 watt più economiche oggi disponibili.

Un caricatore essenziale pensato per l’uso quotidiano

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Il nuovo Sjöss si affianca agli altri modelli già presenti a catalogo. Nel 2024 era arrivata la versione dual da 45 watt a 9,95 euro, seguita a inizio 2025 dal modello più potente da 65 watt, venduto a 13 euro. Questa nuova variante punta invece tutto sulla semplicità e su un prezzo estremamente aggressivo.

Dal punto di vista delle dimensioni, non è il caricatore più compatto in assoluto. Risulta leggermente più grande rispetto ad alcune alternative firmate Apple o Samsung, ma si tratta di un compromesso che difficilmente rappresenta un limite reale, considerando il costo così contenuto.

Ideale per viaggi e ambienti condivisi

Uno degli scenari d’uso più interessanti per Ikea Sjöss è quello dei viaggi. Dimenticare un caricabatteria in hotel, in aeroporto o in ufficio è un’esperienza piuttosto comune. In questi casi, perdere un accessorio da meno di 4 euro pesa molto meno rispetto a un alimentatore di fascia alta. Proprio per questo motivo, il caricatore Ikea potrebbe spingere molti utenti ad acquistarne più di uno, da tenere in casa, in valigia o sul posto di lavoro.

Si tratta di una scelta pratica, che intercetta abitudini reali e quotidiane, senza promettere funzioni avanzate o prestazioni fuori scala.

Design minimale e un piccolo tocco di personalità

Come spesso accade con i prodotti IKEA, anche Sjöss segue una linea estetica molto sobria. Il caricatore è disponibile in un’unica colorazione verde chiaro e non prevede varianti. Il cavo USB-C non è incluso nella confezione, una scelta ormai comune anche tra i produttori più noti.

A distinguere questo modello è però un dettaglio curioso: all’interno della scatola si trova un foglio di adesivi colorati, pensato per personalizzare il caricatore e renderlo facilmente riconoscibile. Un’idea semplice, ma utile soprattutto in famiglie numerose o in spazi condivisi.