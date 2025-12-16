IKEA presenta un nuovo caricabatterie wireless

IKEA ha progressivamente ampliato il proprio raggio d’azione oltre l’arredo tradizionale. Esplorando con continuità il rapporto tra tecnologia e spazio domestico. Tale percorso ha incluso una revisione dell’approccio alla smart home e l’adozione dello standard Matter. Non si è tradotto solo in dispositivi complessi o soluzioni integrate, ma anche in oggetti molto più semplici, legati a gesti quotidiani. È in tale contesto che si inserisce VÄSTMÄRKE, un nuovo caricabatterie wireless per smartphone che riflette una visione pragmatica e riconoscibile. Piuttosto che puntare su specifiche tecniche di alto livello, IKEA sceglie di lavorare sull’esperienza d’uso e sulla forma. Il primo modello di VÄSTMÄRKE si presenta come un accessorio compatto, realizzato in silicone, con una sagoma circolare che ricorda una piccola ciambella. La parte superiore non è soltanto un elemento estetico, ma è progettata per essere afferrata facilmente.

IKEA presenta il nuovo caricabatterie wireless VÄSTMÄRKE

All’interno della struttura trova spazio un cavo USB-C integrato, che può essere avvolto e nascosto quando non serve. Tale soluzione risponde a un’esigenza concreta e diffusa, ovvero mantenere ordine su superfici come scrivanie e comodini, spesso invase da cavi. Dal punto di vista tecnologico, il caricabatterie è compatibile con lo standard Qi2, che introduce un sistema di aggancio magnetico. Pensato per migliorare l’allineamento tra dispositivo e base di ricarica. Ciò consente a VÄSTMÄRKE di aderire correttamente agli iPhone compatibili con MagSafe e agli smartphone Pixel dotati di PixelSnap. La potenza di ricarica resta contenuta, ma coerente con l’idea di un accessorio pensato per l’uso quotidiano. Il posizionamento di prezzo conferma ulteriormente tale strategia. Il primo modello viene proposto a 9,95 euro sul sito ufficiale IKEA, una cifra che lo rende facilmente accessibile.

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Accanto a tale versione, l’azienda introduce una seconda interpretazione di VÄSTMÄRKE. In tal caso il caricabatterie assume la forma di un supporto verticale, caratterizzato da una colonna inclinata in sughero che sostiene il modulo di ricarica wireless. Lo smartphone viene mantenuto in posizione grazie al magnete, consentendo di guardare contenuti digitali senza doverlo tenere in mano. Anche qui il focus resta sull’equilibrio tra semplicità e funzionalità. Il prezzo di tale variante è fissato a 13 euro.