Idrogeno solare ora più efficiente grazie a nuovi fotocatalizzatori

In Giappone è stato sviluppato un nuovo approccio alla produzione di idrogeno solare che punta a superare un limite noto della fotocatalisi. La tecnologia sfrutta la luce per separare l’acqua in idrogeno e ossigeno, offrendo un percorso pulito e privo di emissioni climalteranti. Le difficoltà operative restano legate alla capacità dei materiali di assorbire solo una parte dello spettro solare, con una perdita significativa di energia disponibile. In condizioni atmosferiche variabili, questa inefficienza si traduce in prestazioni ridotte e poco prevedibili. La ricerca condotta all’Institute of Science Tokyo ha affrontato la questione concentrandosi sull’interazione tra luce e materiali, puntando su una chimica più raffinata e su un uso più completo delle radiazioni visibili, per una produzione affidabile di idrogeno.

Il ruolo chiave dei coloranti molecolari

Nei sistemi più avanzati di fotocatalisi vengono utilizzati dispositivi dye-sensitized, basati su coloranti in grado di catturare la luce e trasferire energia al catalizzatore. In molti casi tali coloranti includono complessi al rutenio, efficaci fino a una certa lunghezza d’onda. Oltre i 600 nanometri, una parte consistente della luce solare resta inutilizzata. Il gruppo guidato dal professor Kazuhiko Maeda ha scelto di intervenire proprio su questo punto, modificando la struttura del colorante. La sostituzione del rutenio con l’osmio ha consentito così di estendere l’assorbimento verso lunghezze d’onda più lunghe, comprese tra 600 e 800 nanometri. Grazie al cosiddetto heavy-atom effect, l’osmio favorisce transizioni elettroniche a energia più bassa, aumentando il numero di elettroni attivati durante l’esposizione alla luce e migliorando la generazione di idrogeno.

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Il nuovo fotocatalizzatore consente inoltre di raddoppiare l’efficienza di conversione della luce solare in idrogeno rispetto ai sistemi tradizionali sensibilizzati. Un aspetto rilevante riguarda poi la stabilità del risultato anche in presenza di intensità luminosa moderata, condizione tipica degli ambienti esterni reali. Questo fattore rende la tecnologia più adatta a installazioni decentralizzate e a contesti geografici con irraggiamento variabile. La possibilità di sfruttare una porzione più ampia dello spettro solare apre prospettive diverse per la fotosintesi artificiale e per una produzione sostenibile di idrogeno più affidabile. Lo studio, pubblicato su ACS Catalysis, rafforza il ruolo della ricerca giapponese nello sviluppo di soluzioni chimiche avanzate per l’energia pulita, suggerendo un percorso pragmatico verso sistemi energetici più efficienti e sostenibili.