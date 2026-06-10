iCaur V27 arriva in Europa: SUV ibrido da 455 CV e interni hi-tech

Arriva in Europa la iCaur V27, e già dai primi dettagli si capisce che non è il solito SUV ibrido buttato sul mercato tanto per esserci. Stiamo parlando del primo modello di un brand che orbita attorno al Gruppo Chery, un fuoristrada dal piglio squadrato, con un cuore ibrido range extender capace di sprigionare 455 CV. Design fedele alla tradizione off road, sì, ma è salendo a bordo che la iCaur V27 mostra le carte migliori: interni curati e una dose di tecnologia che fa la sua figura.

Vale la pena entrare nell’abitacolo per capire cosa lo rende speciale, tra plancia, materiali e quegli spazi che promettono di non far rimpiangere nulla nemmeno nei viaggi più lunghi.

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iCaur V27, la plancia e la tecnologia di bordo

La plancia si sviluppa tutta in orizzontale e la prima impressione è quella di ordine, di una solidità che si percepisce subito con lo sguardo. Davanti al guidatore c’è la strumentazione digitale, integrata nel disegno della dashboard senza quell’effetto da “tablet appoggiato lì per caso” che ormai si vede ovunque. Una scelta che fa la differenza, almeno a colpo d’occhio.

Al centro domina invece un display da 15,4 pollici con risoluzione 3K, vero protagonista dell’abitacolo. Da qui passa praticamente tutto: navigazione, climatizzazione, sistemi ADAS, gestione dell’energia e intrattenimento. A completare il quadro tecnologico ci pensano l’illuminazione ambientale multicolore, un impianto audio da 15 altoparlanti e ben due tetti panoramici. Niente lesina, insomma.

iCaur V27, materiali, finiture e dettagli che fanno comodo

La qualità percepita è uno degli assi nella manica della iCaur V27. Dentro si gioca con pelle color biscotto, tessuto tecnico grigio e inserti dall’aspetto moderno, e il risultato è un ambiente che convince sia alla vista sia al tatto. Una combinazione calda, che evita la freddezza di certi abitacoli iper tecnologici.

Ci sono poi quei dettagli che non ti aspetti e che alla fine usi più di quanto pensi. Tipo il box per la profumazione integrato nel sistema di ventilazione, oppure il bracciolo climatizzato, soluzioni pensate per il comfort di tutti i giorni. Il sedile del guidatore, dal canto suo, offre regolazioni elettriche a sei vie, più riscaldamento e ventilazione. Roba da viaggio comodo, in ogni stagione.

iCaur V27, abitabilità e bagagliaio da record

Lo spazio a bordo è probabilmente il punto più forte di tutta la proposta. Davanti l’abitacolo regala una bella sensazione di ariosità, merito delle ampie superfici vetrate e dei tetti panoramici. Dietro, invece, i passeggeri hanno a disposizione 950 mm per le gambe e una seduta studiata per ridurre l’affaticamento nei tragitti lunghi. La Casa dichiara anche 1,3 metri di altezza interna, un dato che aiuta parecchio il comfort percepito.

E poi c’è la questione vani: ne sono presenti circa 50 sparsi per l’abitacolo, compresi il doppio cassetto portaoggetti e altri 40 litri ricavati sotto il piano di carico. Il bagagliaio tocca i 1.818 litri abbattendo gli schienali posteriori, mentre il valore minimo per ora non è stato dichiarato. La iCaur V27 si inserisce così in una galassia Chery che continua ad allargarsi, tra la Freelander 8 nata dalla collaborazione con Jaguar Land Rover e i progetti FSCV e Delivan pensati per cambiare il volto della logistica urbana.