Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide: display più definiti e densità di pixel da record

Le indiscrezioni sui prossimi pieghevoli Samsung continuano a intensificarsi e tra i modelli più chiacchierati delle ultime settimane c’è il presunto Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide. Secondo le nuove informazioni emerse, il dispositivo potrebbe portare un miglioramento visibile nella qualità dei display, con una densità di pixel mai vista prima su un pieghevole a libro del marchio.

Non si parla di una rivoluzione totale rispetto alla generazione attuale, ma di un passo avanti che potrebbe rendere schermi e contenuti ancora più definiti.

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Samsung punta su display più nitidi

Stando alle anticipazioni circolate finora, il futuro Galaxy Z Fold 8 Wide dovrebbe arrivare con un display esterno capace di raggiungere una densità pari a 432 PPI. Una volta aperto lo smartphone, invece, il pannello interno arriverebbe a 403 PPI.

Per avere un termine di paragone, l’attuale Galaxy Z Fold 7 si ferma rispettivamente a 422 PPI per lo schermo esterno e 368 PPI per quello interno. L’incremento non sarebbe enorme sulla carta, ma rappresenterebbe comunque il valore più elevato mai raggiunto finora da Samsung nella categoria dei pieghevoli a libro.

Nel report viene citato anche il futuro Galaxy Z TriFold, che dovrebbe adottare una densità da 422 PPI per il display secondario e circa 268 PPI per lo schermo interno. Numeri che aiutano a comprendere meglio l’evoluzione prevista per la gamma Fold.

Fold 8 Wide potrebbe non essere il vero erede del Fold 7

Uno degli aspetti più curiosi riguarda proprio il nome commerciale dei nuovi modelli. Nonostante la struttura differente rispetto al pieghevole attuale, il dispositivo dovrebbe essere commercializzato semplicemente come Samsung Galaxy Z Fold 8.

Parallelamente, il successore più diretto del Galaxy Z Fold 7 potrebbe arrivare con il nome di Galaxy Z Fold 8 Ultra, una denominazione che sarebbe comparsa anche all’interno di documenti normativi, rafforzando così le indiscrezioni delle ultime settimane.

Per la presentazione bisognerà probabilmente attendere ancora qualche mese. Tra le ipotesi più insistenti emerge la data del 22 luglio, con un possibile evento organizzato a Londra, anche se Samsung non ha ancora confermato nulla.

Sotto la scocca, sia Galaxy Z Fold 8 sia Fold 8 Ultra dovrebbero condividere il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5e una scheda tecnica di fascia alta. Una delle differenze principali potrebbe riguardare il comparto fotografico, con il modello Ultra che dovrebbe offrire una fotocamera posteriore aggiuntiva.