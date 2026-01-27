I robot acquistano ora anche il senso del ritmo?

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Nuovo progetto punta su un robot con maggiore senso del ritmo

Quando si parla di robotica, spesso l’immaginario collettivo corre subito a video virali: macchine che ballano, saltano e fanno piroette. Eppure, dietro quelle coreografie c’è molto più di un semplice esercizio di stile. La danza, con la sua richiesta costante di equilibrio, coordinazione e tempismo, è uno dei banchi di prova più complessi per un robot umanoide. Non è solo questione di muovere correttamente arti e giunti, ma di farlo con una certa naturalezza, reagendo a ciò che accade attorno. Ed è proprio qui che entra in gioco un elemento spesso sottovalutato: il suono. Muoversi come una persona significa anche percepire il ritmo dell’ambiente. Partendo da tale osservazione nasce Beat-to-Body, un progetto di ricerca sviluppato nel Regno Unito che prova a ribaltare l’approccio classico al movimento robotico.

Nuovo progetto punta su un robot con maggiore senso del ritmo

Invece di affidarsi a sequenze predefinite e rigidamente programmate, l’idea è lasciare che siano i suoni a suggerire come muoversi. Rendendo così il comportamento del robot più fluido e credibile. Il progetto è guidato da Chengxu Zhou, professore associato di robotica e intelligenza artificiale presso l’University College London. Ha recentemente ricevuto un importante sostegno dal programma Academic Grant di NVIDIA. Il finanziamento include due GPU RTX PRO 6000 e due sistemi Jetson AGX Orin, una dotazione che permetterà al team di velocizzare sia l’addestramento dei modelli sia la fase di sperimentazione pratica.

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La vera particolarità di Beat-to-Body sta nel modo in cui il robot “ascolta” ciò che lo circonda. Un ritmo costante, come quello di una musica o di una serie di battiti, può trasformarsi in una camminata cadenzata e stabile. Un cambio improvviso di intensità o di tonalità può invece generare movimenti più rapidi, morbidi o più decisi, a seconda del contesto. Non si tratta di imitare una danza, ma di reagire, quasi come farebbe una persona che si lascia guidare dall’ambiente. Grazie all’elaborazione direttamente a bordo, resa possibile dall’hardware Jetson, il robot non deve appoggiarsi a server esterni. Ciò significa risposte più rapide e una maggiore sicurezza, perché nei movimenti corporei anche un lieve ritardo può fare la differenza tra stabilità e caduta. I prossimi mesi vedranno il progetto evolversi nel laboratorio di robotica umanoide di UCL, con simulazioni sempre più avanzate e test concreti su robot reali.