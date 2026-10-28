Hyundai IONIQ 3 premiata ad Auto Europa 2027: ecco perché

Nel mercato delle auto elettriche, convincere non significa soltanto promettere più chilometri con una ricarica. Contano anche lo spazio a bordo, la facilità d’uso e la capacità di adattarsi agli spostamenti di tutti i giorni. È su questo equilibrio che punta Hyundai IONIQ 3, la nuova compatta a batteria che ha conquistato il Premio Opinion Leader di Auto Europa 2027. Il riconoscimento arriva da una giuria di 120 opinion leader, tra industriali, designer, piloti, esperti e appassionati di automobili. Il premio è promosso dall’Unione Italiana Giornalisti Automotive (UIGA), nell’ambito di un’iniziativa che valorizza le novità più significative dell’industria automobilistica europea.

Hyundai IONIQ 3 punta sul segmento B elettrico

La vittoria valorizza il progetto con cui Hyundai porta la propria visione elettrica nel segmento B, quello delle compatte pensate per la mobilità quotidiana. IONIQ 3 è stata progettata, sviluppata e viene prodotta in Europa per rispondere alle esigenze dei clienti europei, combinando dimensioni contenute, abitabilità e tecnologie moderne. La produzione avviene nello stabilimento Hyundai Motor Türkiye di İzmit. L’obiettivo è offrire una vettura versatile, con un abitacolo spazioso e soluzioni orientate al comfort, senza rinunciare all’efficienza richiesta da un’auto elettrica destinata anche agli spostamenti più lunghi.

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Design Aero Hatch e 441 litri di capacità di carico

L’aspetto della IONIQ 3 nasce dalla filosofia stilistica Art of Steel di Hyundai e dalla nuova silhouette Aero Hatch. Le forme cercano un equilibrio tra personalità estetica, aerodinamica e sfruttamento degli spazi interni. Nonostante le dimensioni da segmento B, la compatta promette un’abitabilità e un comfort che richiamano vetture di categoria superiore. La capacità di carico complessiva raggiunge 441 litri, un valore che Hyundai indica tra i punti di forza del modello nel proprio segmento.

Debutta in Europa il sistema PLEOS Connect

La tecnologia rappresenta un altro elemento centrale del progetto. IONIQ 3 segna infatti il debutto europeo di PLEOS Connect, il nuovo sistema di infotainment Hyundai basato su Android Automotive OS. L’interfaccia può contare su un display fino a 14,6 pollici, aggiornamenti software OTA e Gleo AI. Queste soluzioni sono pensate per rendere più immediata l’interazione con le funzioni dell’auto e integrare servizi digitali direttamente nell’esperienza di bordo.

La gamma Hyundai IONIQ 3 prevede due configurazioni, per rispondere a esigenze di percorrenza differenti. La versione Standard Range dichiara un’autonomia fino a 344 km nel ciclo combinato WLTP, mentre la variante Long Range arriva a 497 km, secondo i dati comunicati dal costruttore. Per la ricarica, Hyundai indica un tempo di circa 30 minuti dal 10% all’80% in condizioni ottimali. La versione Long Range utilizza una batteria da 61 kWh con cerchi da 16 pollici per raggiungere l’autonomia massima dichiarata nel ciclo di omologazione WLTP.

Fonte: TecnoAndroid