Hyundai Elantra N Monochrome: 289 CV con un look più discreto

Chi ama guidare una sportiva ma preferisce passare inosservato ha finalmente un’alternativa su misura: si chiama Hyundai Elantra N Monochrome ed è una versione dall’aspetto decisamente più sobrio della berlina ad alte prestazioni coreana. I modelli N sono famosi per i kit carrozzeria aggressivi e l’assetto grintoso, ma non tutti gradiscono gli sguardi che attirano. Per questo la casa ha pensato a un’edizione speciale dal look discreto, senza sacrificare nulla in termini di prestazioni e guidabilità. C’è anche un dettaglio da tenere presente. In Corea è già arrivata la nuova generazione di Elantra (lì conosciuta come Avante), mentre la versione N si basa ancora sul modello precedente. La Monochrome assume così i contorni di una sorta di edizione d’addio, in attesa della nuova Elantra N prevista per il 2027.

Niente rosso e cerchi neri per un look più discreto

La prima cosa che salta all’occhio è l’assenza dei classici accenti rossi sul kit aerodinamico specifico delle N, sostituiti da finiture in tinta con la carrozzeria. La berlina sportiva monta poi nuovi cerchi forgiati neri, abbinati a pinze freno dello stesso colore. Sul paraurti anteriore compare una quantità maggiore di inserti scuri tra le prese d’aria, così da alleggerire l’impatto visivo complessivo. Anche la scelta dei colori segue la stessa logica, visto che le opzioni disponibili sono soltanto due: Abyss Black Pearl e Performance Blue.

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Oltre all’allestimento di base esiste anche una variante di punta chiamata Upper Trim, che rinuncia a un pizzico di discrezione aggiungendo uno spoiler posteriore ridisegnato in fibra di carbonio e calotte degli specchietti coordinate. Almeno l’alettone resta ben lontano dalle dimensioni di quello montato su Elantra N TCR. Nell’abitacolo domina l’Alcantara, presente in abbondanza su sedili, pannelli porta, volante e bracciolo centrale. Il tutto è accompagnato da cuciture a contrasto azzurre sparse ovunque e da pulsanti neri sul volante.

Come prevedibile, sotto la carrozzeria non cambia nulla rispetto alla Elantra N standard, né sul fronte del motore né su quello del telaio. Il cofano ospita sempre il 2.0 turbo a quattro cilindri da 289 CV (213 kW) e 392 Nm di coppia. La trazione è anteriore e la potenza arriva alle ruote tramite un cambio manuale a sei marce oppure un automatico a doppia frizione a otto rapporti.

Un modello nato dalle richieste dei clienti

Secondo Hyundai il trattamento monocromatico serve a spostare l’attenzione dal colore alla forma, alle proporzioni, alle texture e ai dettagli orientati alle prestazioni della vettura. Joon Park, vicepresidente e responsabile del N Management Group, ha spiegato che questa versione racchiude l’essenza della storia sportiva di Hyundai N e il suo legame con la cultura delle alte prestazioni, il tutto in una veste più contenuta. Park ha aggiunto che l’azienda ha ascoltato chi chiedeva un modello performante dai toni più smorzati, riducendo gli elementi vistosi e puntando su forma, texture e materiali per creare una Elantra N sobria ma inconfondibilmente N.

Già all’inizio dell’anno il presidente e amministratore delegato di Hyundai, Jose Munoz, aveva annunciato l’intenzione di ampliare la gamma N con una nuova serie intermedia, collocata tra le N vere e proprie e le N Line. La Monochrome rimane a tutti gli effetti una N, ma potrebbe offrire qualche indizio su quella che viene già chiamata famiglia N Lite. Il debutto commerciale di Hyundai Elantra N Monochrome avverrà inizialmente in Corea, Canada e Australia. Successivamente il costruttore prevede di estendere la disponibilità ad altri mercati internazionali, con informazioni di vendita specifiche per ciascun Paese che verranno comunicate separatamente.

Fonte: TecnoAndroid