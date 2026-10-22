Tesla: l’app arriva su iPad e iPhone Duo con nuova interfaccia a due colonne

Tesla ha aggiornato in questi giorni la propria app Tesla introducendo il supporto nativo a iPad e a iPhone Duo. Il lavoro punta ad adattare i controlli dei veicoli e quelli dedicati all’energia domestica a schermi più ampi. Si tratta di un passo atteso da chi usa il tablet di Apple, e arriva proprio a ridosso del debutto del nuovo dispositivo dell’azienda americana.

Fino a oggi i possessori di iPad potevano installare l’applicazione pensata per iPhone, ma si ritrovavano con un’interfaccia che non era stata disegnata per un display più grande. Tutto funzionava, però lo spazio disponibile restava in buona parte sprecato. Con la nuova versione l’impostazione cambia e la schermata si organizza essenzialmente su un’interfaccia a due colonne. A sinistra trovano posto la navigazione e i comandi, a destra compare invece una visualizzazione più ampia dell’auto oppure dell’abitazione. La distribuzione degli elementi diventa così più ordinata e ogni informazione ha il suo spazio.

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Cosa cambia nella nuova interfaccia su iPad e iPhone Duo

L’annuncio è arrivato il 21 ottobre direttamente da Alex Guichet, designer di Tesla. Ha condiviso alcune schermate del nuovo layout e ha confermato che il rilascio riguarda anche i tablet Android e i dispositivi pieghevoli. “Finalmente sui grandi schermi che portate con voi” ha scritto nel suo messaggio, precisando che la distribuzione è già in corso per iPad, iPhone Duo e per i device Android con display generosi. L’aggiornamento precede di appena due giorni il lancio di iPhone Duo, fissato per venerdì 23 ottobre.

Entrando nel dettaglio, la sezione dedicata al veicolo permette di accedere a funzioni come climatizzazione, ricarica e sicurezza. Questi comandi sono affiancati da un grande rendering dell’auto e da scorciatoie per gestire rapidamente le varie opzioni. La parte riservata all’energia domestica mostra invece il flusso di elettricità tra pannelli solari, Powerwall, casa e rete elettrica. Su uno schermo più grande questa rappresentazione risulta più leggibile, perché i diversi elementi del sistema non devono più contendersi pochi centimetri di display.

Il team di design dell’azienda ha rivisto diverse schermate proprio per approfittare dello spazio in più. Non si è trattato quindi di allargare semplicemente la vecchia grafica, ma di ripensare la disposizione dei contenuti. Tesla ha già fatto sapere che ulteriori ritocchi all’app Tesla arriveranno con le prossime versioni, segno che il lavoro di rifinitura proseguirà anche dopo questo primo rilascio.

iPhone Duo e iOS 27.1, il contesto dell’aggiornamento

La novità segue di poco l’apertura da parte di Apple delle candidature sull’App Store per le applicazioni destinate a iPhone Duo, avvenuta all’inizio di questo mese. Le app già esistenti per iPhone possono girare sul nuovo dispositivo, ma per ridimensionarsi in modo dinamico e occupare tutto il display interno devono essere sviluppate con il kit di sviluppo di iOS 27.1 o successivo. Le applicazioni non ottimizzate compaiono invece circondate da bordi neri, con un effetto decisamente meno curato. Tesla ha preparato il terreno prima dell’arrivo del dispositivo nei negozi, così da offrire un’esperienza completa fin dal primo giorno.

La versione 4.62.0 dell’applicazione Tesla è già disponibile sull’App Store e può essere scaricata su iPhone, iPad e Apple Watch.

Fonte: TecnoAndroid