Starship raggiunge l’orbita, ma un motore interrompe la missione

Quanti test di Starship sono falliti davvero? Dare una risposta netta è complicato, perché il razzo di SpaceX ha messo insieme in poco più di tre anni un curriculum fatto di esplosioni, mezzi successi e qualche traguardo storico. A fine settembre 2026 Starship ha raggiunto l’orbita per la prima volta, rilasciando 26 satelliti Starlink. Un passo salutato con entusiasmo che però è durato poco: il guasto di un motore ha costretto a chiudere la missione subito dopo l’ingresso in orbita, impedendo le sei rivoluzioni previste attorno alla Terra e mancando di parecchio l’obiettivo delle 10 ore di volo.

Niente di insolito, a dire il vero. La filosofia aziendale del “fallisci in fretta, impara in fretta” trasforma gli intoppi in occasioni di crescita, e il bilancio cambia molto a seconda di quanto si voglia essere indulgenti: su 14 lanci complessivi i fallimenti vanno da 4 a 11. Era così già dal primo volo di prova dell’aprile 2023, esploso 65 miglia prima della quota prevista. Elon Musk, all’epoca, commentò con un messaggio pubblico di complimenti al team per un lancio “emozionante”, aggiungendo che si era imparato molto in vista del successivo.

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Numeri alla mano è difficile dare torto all’azienda. Secondo la società di analisi BryceTech nel 2025 SpaceX ha lanciato l’85% di tutti i veicoli spaziali, cioè oltre la metà dei lanci orbitali del pianeta. I 9.800 satelliti Starlink attivi rappresentano a loro volta più della metà del totale mondiale. Starship è il razzo più grande e potente mai assemblato, con una capacità di carico cinque volte superiore a Falcon 9, ed è indispensabile per la costellazione da un milione di satelliti, per le missioni lunari della NASA e per il sogno marziano di Musk. Il prossimo lancio è fissato per il 13 novembre 2026.

Starship raggiunge l’orbita: una storia a corrente alternata

Misurare il successo del progetto non è semplice. Alcune missioni rientrano in uno schema riuscito o fallito, ma la maggior parte sta nel mezzo. E visto che un razzo completamente riutilizzabile capace di arrivare su Marte non esiste ancora, i progressi non potevano che essere graduali. L’inizio è stato turbolento: dopo il primo test finito in fiamme nel giro di minuti, nel secondo il booster si è separato correttamente prima che sia il primo stadio sia la navetta andassero distrutti. Cinque mesi più tardi il terzo volo ha centrato molti obiettivi arrivando a 145 miglia di quota, salvo disintegrarsi al rientro. Poi due lanci riusciti di fila, culminati con la torre di lancio che ha afferrato al volo il booster.

Subito dopo è arrivato un periodo nero. Nel sesto test SpaceX ha rinunciato al celebre braccio meccanico e il Super Heavy è finito nel Golfo del Messico. Due mesi dopo Starship 7 è esploso sopra le Bahamas otto minuti dopo il decollo, provocando indagini della FAA e del governo delle isole Turks e Caicos. Un’altra inchiesta è partita quando l’ottavo volo è esploso nello spazio, bloccando aerei in tutta la Florida. Starship 9 ha mostrato piccoli miglioramenti prima di finire fuori controllo, cancellando il rilascio di 8 satelliti simulati. Ad agosto 2025 è però arrivato il primo carico di satelliti Starlink, e due mesi dopo l’undicesimo razzo ha completato tutti gli obiettivi principali. Il dodicesimo volo ha debuttato con Starship V3, precipitato nel Golfo per problemi ai motori, mentre a luglio 2026 Starship 13 ha rilasciato 20 nuovi satelliti ad alta potenza prima che il booster mancasse l’atterraggio.

Le promesse di Musk e la corsa alla Luna

Rispetto agli obiettivi dichiarati, la maggior parte dei lanci non ha soddisfatto le attese. Nel 2025 Musk aveva stimato al 50% la probabilità di vedere Starship su Marte nel 2026, ma la finestra di lancio verso il pianeta rosso, che si apre ogni 26 mesi, si chiude proprio questo novembre senza che il traguardo sia stato raggiunto. Del resto il fondatore è noto per promettere più di quanto riesca a mantenere.

Quest’anno la NASA ha comunicato che il programma ha accumulato almeno due anni di ritardo rispetto al 2021, quando l’agenzia scelse il razzo di SpaceX per il lander lunare di Artemis. La Cina punta alla Luna entro la fine del decennio e la NASA vorrebbe tornarci nel 2028, ma per riuscirci Starship deve rispettare la scadenza di Artemis III nell’estate del 2027. Anche Starmind, la costellazione per data center da un milione di satelliti, sarebbe impossibile senza un razzo riutilizzabile ad alta capacità. Durante la presentazione dei risultati del terzo trimestre Musk ha annunciato che il test del 13 novembre proverà a recuperare sia il razzo sia il booster, la prima volta per un veicolo orbitale, e si è detto convinto che la missione abbia più probabilità di riuscire che di fallire.

Fonte: TecnoAndroid