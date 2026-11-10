Huawei Xingmang: schermo da 6,39 pollici e dubbi sul chip Kirin

Huawei sta lavorando a un nuovo sottomarchio per i suoi smartphone e il nome scelto è Xingmang, che tradotto in italiano significa più o meno “luce stellare”. Non è ancora chiaro se questa sarà la denominazione ufficiale anche fuori dalla Cina, ma intanto sono già emersi i primi dettagli sul telefono che dovrebbe inaugurare la nuova famiglia, grazie a un leaker che di solito sa il fatto suo.

A diffondere le informazioni è stato Digital Chat Station, che descrive un dispositivo con un design piuttosto particolare. Lo schermo misurerebbe 6,39 pollici e avrebbe proporzioni più larghe del normale, una tendenza che sta guadagnando spazio anche presso altri produttori. Non si parla quindi del classico pannello allungato che domina il mercato da anni, ma di un formato un po’ più tozzo e compatto nelle mani.

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Kirin 9000 o Kirin 8000, le voci non coincidono

Sotto la scocca, sempre stando al leak, troverebbe posto un processore della serie Kirin 9000, cioè la gamma di chip di punta sviluppata da Huawei. La configurazione più ricca arriverebbe a 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna, numeri che collocherebbero il telefono senza troppi dubbi nella parte alta del listino.

Il debutto sarebbe previsto per il mese prossimo. Con ogni probabilità il primo modello Xingmang resterà inizialmente un’esclusiva del mercato cinese, come è già accaduto a diversi smartphone dell’azienda negli ultimi anni. Questo però non esclude del tutto un arrivo in Europa in un secondo momento.

C’è un problema non da poco in tutto questo quadro. Un report precedente dipingeva i dispositivi del nuovo marchio come prodotti di fascia media, spinti da chip Kirin 8000 e non dalla serie superiore. Le due indiscrezioni vanno in direzioni opposte e senza una comunicazione ufficiale è impossibile stabilire quale delle due sia quella corretta. Da un lato c’è l’ipotesi di un telefono di alto livello, dall’altro quella di un modello pensato per un pubblico più ampio e attento al prezzo.

HarmonyOS, XMAGE e la strategia dei marchi secondari

Qualche certezza in più riguarda invece il software e la fotografia. I telefoni della nuova linea dovrebbero funzionare con HarmonyOS, il sistema operativo proprietario di Huawei, e supportare la tecnologia fotografica XMAGE, la stessa che caratterizza gli scatti degli altri smartphone della casa cinese. In pratica, a prescindere dalla fascia di prezzo, l’esperienza d’uso resterebbe coerente con il resto del catalogo.

L’idea di creare un marchio secondario o comunque un nome riconoscibile per una specifica linea di prodotti non rappresenta certo una novità nel settore. Samsung ha Galaxy, Xiaomi ha Redmi e POCO, mentre la stessa Huawei ha avuto Honor, oggi diventato indipendente, e continua a proporre la serie Nova. Strategie di questo tipo servono spesso a distinguere i prodotti per pubblico e posizionamento, senza confondere l’identità del marchio principale.

Il vero nodo, a questo punto, riguarda proprio il posizionamento di Xingmang. Se le voci sul Kirin 9000 fossero confermate, si tratterebbe di un’etichetta premium affiancata alle linee già esistenti. Se invece avesse ragione il report sui chip Kirin 8000, Huawei punterebbe sulla fascia media per allargare la propria base di utenti. La risposta, con buona probabilità, arriverà nel giro di qualche settimana.

Fonte: TecnoAndroid