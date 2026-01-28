Huawei WiFi Mesh X3 Pro: dettagli emersi con l’arrivo in Italia

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Huawei WiFi Mesh X3 Pro: le caratteristiche tecniche emerse sul dispositivo

È ufficiale, il nuovo Huawei WiFi Mesh X3 Pro arriva in Italia. Il dispositivo porta con sé un’idea di router che va oltre la semplice connettività. Non è il solito scatolotto anonimo da infilare dietro al mobile del salotto: qui design e tecnologia si fondono. Il corpo in acrilico sfoggia rilievi montuosi ispirati al Golden Mountain Glow. Ovvero quel fenomeno naturale in cui le cime innevate diventano dorate al tramonto. L’effetto è elegante, quasi poetico, e trasforma il router in un elemento visivo capace di attirare lo sguardo senza risultare pacchiano. Anche i dettagli più “tecnici” hanno un’anima estetica. L’antenna mesh in metallo trasparente sembra fluttuare nel corpo del dispositivo. Mentre le luci LED cambiano gradualmente tono seguendo il ritmo del giorno, dall’alba dorata al rosso intenso del tramonto. Tale router è pensato per integrarsi naturalmente in casa, senza disturbare. È un piccolo oggetto di design che porta la connessione a un livello superiore, con uno stile che finalmente non deve scendere a compromessi.

Huawei WiFi Mesh X3 Pro: le caratteristiche tecniche emerse sul dispositivo

Ovviamente, l’aspetto non basta se la sostanza non regge, e qui il router non delude. Con lo standard WiFi 7 Dual-Band e velocità teoriche fino a 3,6Gbps, navigare, fare streaming o giocare online diventa un’esperienza senza interruzioni. Anche quando la casa è piena di dispositivi, la connessione rimane stabile grazie alla tecnologia Huawei WiFi Mesh+. Quest’ultima minimizza le zone d’ombra e garantisce copertura ovunque.

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Gestire tutto è semplice grazie all’app Huawei AI Life, disponibile per iOS, Android e HarmonyOS. In tal modo è possibile controllare velocità, sicurezza, parental control e dispositivi collegati senza dover perdere tempo tra impostazioni complicate. E il prezzo rende l’offerta ancora più interessante: 249 euro con un anno di estensione della garanzia inclusa. Oppure 199 euro approfittando del coupon di lancio. Un dispositivo che promette di attirare l’attenzione di tutti gli utenti.