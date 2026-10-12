Huawei Pura X View vola in Cina: quasi 450.000 unità vendute

Le vendite di Huawei Pura X View stanno andando ben oltre le previsioni più prudenti. Lo smartphone con il caratteristico design a passaporto, che nonostante le proporzioni particolari non è un pieghevole, si avvicina ormai alla soglia delle 450.000 unità vendute, e il conteggio riguarda soltanto il mercato cinese. È un traguardo che arriva dopo un esordio già molto brillante e che dice parecchio sui gusti di chi oggi sceglie un nuovo telefono.

Il dato, infatti, non ha un valore solo commerciale. Il successo di Pura X View mostra che esiste una fetta ampia di utenti ormai stanca di un settore poco propenso al rinnovamento. Da tempo molti dispositivi si somigliano, con forme che si ripetono da una generazione all’altra e novità che spesso restano confinate ai dettagli. In un panorama del genere, un formato diverso dal solito riesce a catturare l’attenzione quasi senza bisogno di altro. E i numeri raccolti fin qui lo dimostrano con una certa chiarezza.

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Un formato insolito che convince il pubblico cinese

La strada scelta da Huawei è stata quella di proporre un dispositivo dalle proporzioni simili a quelle di un passaporto, senza però affidarsi a un meccanismo di piegatura. Non si tratta quindi di un foldable, ma di uno smartphone tradizionale nella struttura e decisamente originale nella forma. Ed è proprio questa combinazione ad aver incontrato il favore del pubblico, che ha risposto con entusiasmo fin dal debutto sul mercato.

Le quasi 450.000 unità piazzate nella sola Cina confermano che non si è trattato di un fuoco di paglia legato alla curiosità dei primi giorni. Il nuovo modello di Huawei ha mantenuto il ritmo e continua a essere tra i dispositivi più richiesti, segno che quel formato così riconoscibile ha trovato un proprio spazio tra le preferenze degli acquirenti.

Disponibilità scarsa e prezzi gonfiati

Il rovescio della medaglia di una domanda così alta è facile da immaginare. In patria il telefono è diventato praticamente introvabile, e alcuni rivenditori hanno approfittato della situazione proponendolo a prezzi gonfiati rispetto a quelli ufficiali. Chi vuole mettere le mani su Pura X View senza pagare un sovrapprezzo deve quindi armarsi di pazienza.

Anche sullo store ufficiale le cose non vanno meglio. La disponibilità è slittata a novembre, con tempi che cambiano in base alla colorazione scelta e al taglio di memoria. Una situazione che certifica ancora una volta quanto l’interesse attorno al dispositivo abbia superato la capacità di fornitura nel breve periodo, almeno per il momento.

Per quanto riguarda il listino, il prezzo di partenza è fissato a 5.999 yuan, circa 800 euro, per la versione con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Al vertice della gamma si trova invece la configurazione da 12GB e 1TB, proposta a 8.499 yuan, pari a circa 1.134 euro.

Fonte: TecnoAndroid