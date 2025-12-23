Huawei MatePad 11.5 2026 è ufficiale, specifiche e prezzi

Il produttore tech Huawei ha tenuto un importante evento di presentazione ufficiale. Durante quest’ultimo, sono stati annunciati diversi prodotti di rilievo. Tra questi, spicca anche il nuovo tablet noto con il nome di Huawei MatePad 11.5 2026. Questo device appartiene alla fascia media del mercato e viene proposto nella versione standard e nella versione Soft Light Edition.

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Huawei, arriva ufficialmente il nuovo tablet Huawei MatePad 11.5 2026

Huawei MatePad 11.5 2026 è il nuovo tablet di punta del produttore tech ed è stato annunciato in veste ufficiale assieme ai nuovi smartphone top di gamma Huawei Nova 15. Come già accennato in apertura, questo device viene proposto sia nella versione standard sia nella versione denominata Soft Light Edition. Quest’ultima si distingue in quanto utilizza uno schermo a luce soffusa con tecnologia antiriflesso nanoincisione che riduce l’interferenza della luce ambientale del 99% e la riflettività del 60%.

Entrambe le versioni hanno un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 11,5 pollici con una risoluzione pari a 2456×1600 pixel e con un form factor pari a 3:2. È poi presente una frequenza di aggiornamento adattiva da 60Hz, 90Hz e 120Hz, mentre la luminosità di picco arriva fino a 600 nits. Dal punto di vista prestazionale, invece, abbiamo qualche piccola differenza. La versione standard è infatti alimentata dal soc Kirin T82B, mentre la versione speciale è alimentata dal soc Kirin T82.

Per quanto riguarda il software, a bordo è presente il software proprietario di Huawei, ovvero HarmonyOS 5.1. Quest’ultimo è ricco di funzionalità anche legate all’intelligenza artificiale. L’autonomia è invece affidata ad una batteria con una capienza pari a 10.100 mah ed è inoltre presente il supporto alla ricarica rapida da 44W. Il nuovo tablet dell’azienda supporta inoltre diversi accessori, tra cui la Huawei M-Pencil e la Smart Keyboard.

Per il momento, il nuovo tablet Huawei MatePad 11.5 2026 sarà disponibile all’acquisto per il mercato cinese ad un prezzo di circa 217 euro al cambio attuale.