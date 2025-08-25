HUAWEI MatePad 11.5 2025: il tablet perfetto per studenti e professionisti – Recensione

Come giornalista tech con oltre un decennio di esperienza nel settore, ho avuto il privilegio di testare innumerevoli dispositivi, dai laptop ultraportatili agli smartphone all’avanguardia. Oggi, mi concentro sul HUAWEI MatePad 11.5 2025, un tablet che si posiziona nel segmento medio-alto del mercato, promettendo un equilibrio tra produttività e intrattenimento. Questo modello, lanciato nel 2025, rappresenta un’evoluzione rispetto ai predecessori, con enfasi su un display innovativo e una batteria capiente. Ho passato settimane a utilizzarlo quotidianamente: dal prendere appunti durante interviste a guardare serie TV in viaggio, passando per editing leggeri di documenti. Non è un sostituto di un PC professionale, ma si rivela un compagno affidabile per chi cerca versatilità senza eccessi.

Il HUAWEI MatePad 11.5 2025 arriva in un momento in cui i consumatori cercano dispositivi leggeri per il lavoro ibrido e lo studio remoto. Ricordo un episodio durante un convegno tech: mentre i colleghi armeggiavano con i loro iPad, io ho estratto questo tablet per annotare idee con lo stilo, apprezzando la fluidità. Ma non tutto è rose e fiori; ci sono compromessi, come l’assenza nativa di certi servizi, che richiedono workaround. In questa recensione, esplorerò ogni aspetto, basandomi su test personali e analisi approfondite, per offrirvi un quadro equilibrato.

Il design minimalista e la costruzione solida lo rendono appealing per un pubblico giovane e professionale. Ho notato come il PaperMatte Display riduca i riflessi, ideale per uso all’aperto. Procediamo passo dopo passo, partendo dall’apertura della scatola, per scoprire se questo dispositivo merita un posto nella vostra routine quotidiana. Durante il periodo di lancio, il coupon ATXZMKT50 garantisce uno sconto di €50 direttamente sul sito ufficiale o sulla pagina ufficiale di Amazon Italia, portando il prezzo a €299/€349, rendendolo estremamente competitivo. Confrontandolo con alternative Android come l’Honor Pad 10 o il Xiaomi Pad 6, il MatePad offre caratteristiche uniche che giustificano il premium di prezzo, in particolare per chi valorizza l’esperienza di scrittura e la riduzione dell’affaticamento visivo.

Unboxing

Aprire la confezione del HUAWEI MatePad 11.5 2025 è un’esperienza semplice e diretta, tipica dei prodotti Huawei che puntano all’essenziale senza fronzoli inutili. La scatola, compatta e realizzata in cartone riciclabile, si presenta con un design sobrio: il logo Huawei in evidenza e un’immagine stilizzata del tablet sul fronte. All’interno, il dispositivo è protetto da una pellicola trasparente e posizionato in un alloggiamento sagomato che previene urti durante il trasporto. Sollevandolo, si apprezza immediatamente il peso contenuto di 515 grammi, che trasmette una sensazione di leggerezza senza sacrificare la robustezza.

Accanto al tablet, trovo un cavo USB-C per la ricarica, lungo circa un metro, sufficientemente flessibile per l’uso quotidiano. Troviamo anche il caricabatterie SuperCharge da 40W. Mi ha positivamente colpito la scelta di includere il caricatore nella confezione, considerando che molti competitor hanno ormai eliminato questo accessorio dalle dotazioni standard. Se optate per il bundle promozionale, troverete anche la HUAWEI Smart Magnetic Keyboard e il M-Pencil di terza generazione, confezionati separatamente in scatole dedicate. La tastiera si collega magneticamente, trasformando il tablet in un mini-laptop; durante l’unboxing, l’ho attaccata immediatamente, notando come i pin di contatto si allineino alla perfezione. Lo stilo, con la sua punta sensibile alla pressione, è custodito in una custodia protettiva. Ricordo di averlo caricato attaccandolo al bordo superiore del dispositivo, un’operazione intuitiva che richiede pochi secondi.

Documentazione inclusa: un manuale rapido multilingue, con istruzioni chiare su setup iniziale e connessione a HarmonyOS. C’è anche una garanzia di 24 mesi, con dettagli su centri assistenza. Nel complesso, l’unboxing dura meno di cinque minuti, lasciando spazio all’eccitazione di accendere il tablet. Nessun accessorio superfluo, ma tutto ciò che serve per partire. Questo approccio minimalista mi ha ricordato i primi unboxing di tablet Android, quando l’attenzione era sul prodotto piuttosto che sul packaging ostentato.

Materiali, Costruzione e Design

Il HUAWEI MatePad 11.5 2025 spicca per una costruzione che bilancia eleganza e praticità, utilizzando materiali premium senza gonfiare il prezzo. Il telaio è in alluminio anodizzato, con una finitura satinata che resiste alle impronte digitali e conferisce un tocco premium al tatto. Pesa 515 g e misura 6,1 mm di spessore, rendendolo uno dei tablet più sottili nella sua categoria; lo tengo in mano per ore senza fatica, ideale per sessioni di lettura prolungate. Il design è minimalista: bordi arrotondati per un grip confortevole, e una disposizione simmetrica dei pulsanti. Sul lato destro, il tasto di accensione funge anche da sensore di impronte, rapido e preciso nei miei test quotidiani. Il volume rocker è posizionato in alto, accessibile sia in orizzontale che verticale. Assente il jack da 3,5 mm, una scelta che spinge verso auricolari wireless, ma che ho compensato con un adattatore USB-C senza problemi.

La back cover, in lega metallica, ospita un modulo fotocamera circolare che funge da antenna, eliminando linee plastiche antiestetiche. Disponibile in Space Grey, manca varietà cromatica, ma la tonalità neutra si adatta a contesti professionali. Ho portato il tablet in borsa durante viaggi, e la resistenza ai graffi è stata notevole, grazie al rivestimento opaco. Dal punto di vista ergonomico, il rapporto d’aspetto 3:2 favorisce la produttività, con bezel sottili che massimizzano lo spazio schermo (86% screen-to-body ratio). In modalità landscape, somiglia a un piccolo notebook; l’ho usato per scrivere articoli, apprezzando la stabilità quando appoggiato su superfici irregolari. Una digressione: in un’era di dispositivi pieghevoli, Huawei opta per la semplicità, ricordandomi i primi iPad che privilegiano l’usabilità quotidiana. Non è impermeabile (nessuna certificazione IP), quindi attenzione in ambienti umidi, ma la qualità costruttiva è solida, con giunzioni precise che evitano scricchiolii.

Display

Il display del HUAWEI MatePad 11.5 2025 è uno dei suoi punti di forza, con un pannello TFT LCD da 11,5 pollici e risoluzione 2456 x 1600 pixel (256 PPI), che garantisce immagini nitide e testi leggibili. La frequenza di aggiornamento a 120 Hz rende lo scorrimento fluido, un vantaggio evidente quando navigo feed social o modifico documenti. Ho testato con video in streaming, notando colori vividi grazie alla copertura 100% sRGB e 16,7 milioni di tonalità.

La versione PaperMatte introduce una texture anti-riflesso nanotecnologica, riducendo l’affaticamento oculare; durante una sessione di lettura all’aperto, i riflessi erano minimi rispetto a schermi glossy. La luminosità massima di 600 nit è adeguata per interni, ma in piena luce solare richiede angoli specifici. Ho apprezzato le modalità Eye Comfort, che filtrano la luce blu, e l’e-book mode per simulare carta stampata.

In termini di angoli di visione, il pannello eccelle: condividendo lo schermo con colleghi per revisioni, i colori rimangono consistenti. Il contrasto 1500:1 non compete con OLED, ma per un LCD è rispettabile, con neri profondi in ambienti controllati. Una micro-digressione: questa tecnologia ricorda gli e-reader evoluti, bridging il gap tra consumo digitale e esperienza analogica. Ho usato la M-Pencil per disegnare bozze, e la sensibilità alla pressione (4096 livelli) rende l’interazione naturale. Il multitouch a 10 punti supporta gesture comode, come pinch-to-zoom. Nel complesso, un display versatile per studio e intrattenimento, anche se manca HDR per contenuti premium.

Incisione a livello nanometrico

La tecnologia si basa su un processo di incisione a livello nanometrico della superficie del vetro, che crea una micro-trama in grado di diffondere la luce ambientale. Il risultato? Secondo Huawei, l’eliminazione del 99% delle interferenze luminose e una riduzione dei riflessi del 60%.

Ma cosa significano questi numeri nella vita di tutti i giorni? Per capirlo, ho portato il MatePad nel mio “ufficio” preferito: una panchina al parco in una giornata di sole. Accanto a me, un tablet concorrente con un classico schermo lucido. La differenza è stata, senza mezzi termini, abissale. Mentre sullo schermo lucido faticavo a distinguere il testo, combattendo contro il riflesso del cielo e del mio stesso volto, il display PaperMatte del MatePad rimaneva perfettamente leggibile, quasi come un foglio di carta di alta qualità. Non ho dovuto spingere la luminosità al massimo, preservando la batteria e, soprattutto, affaticando meno la vista. Questa nuova versione introduce anche un filtro a polarizzazione circolare che migliora ulteriormente il comfort visivo, permettendo una lettura chiara persino indossando occhiali da sole.

Ma i benefici non si fermano all’antiriflesso. La superficie leggermente ruvida offre un’esperienza tattile unica. Scorrere le pagine web o le foto con il dito è piacevole, ma è quando si prende in mano la M-Pencil che avviene la magia. C’è una sottile frizione, una resistenza quasi organica che trasforma la scrittura e il disegno. A questo si aggiungono le certificazioni TÜV Rheinland per la bassa emissione di luce blu e l’assenza di sfarfallio (flicker-free), che garantiscono un comfort visivo prolungato. Il display PaperMatte non è un gimmick. È una scelta strategica che definisce un’intera categoria. In un mercato ossessionato dalla brillantezza e dalla saturazione dei colori, Huawei ha avuto il coraggio di puntare sul comfort e sulla funzionalità, creando un prodotto che non si limita a essere guardato, ma invita a essere letto, scritto e vissuto.

Primo avvio

L’installazione e configurazione iniziale del MatePad 11.5 richiede circa 15 minuti. Il processo guidato di HarmonyOS 4.3 è intuitivo e ben strutturato, anche se la mancanza dei servizi Google nativi richiede qualche passaggio aggiuntivo per chi desidera accedere all’ecosistema di Mountain View. Durante la configurazione, ho apprezzato la possibilità di trasferire dati da un dispositivo Android precedente tramite l’app Phone Clone, che ha funzionato sorprendentemente bene trasferendo foto, documenti e impostazioni in circa 20 minuti.

L’interfaccia di HarmonyOS si presenta pulita e reattiva, con animazioni fluide che sfruttano appieno i 120Hz del display. La gestione del multitasking è eccellente: la funzione Floating Multi-Window permette di tenere aperte fino a quattro applicazioni contemporaneamente, ridimensionabili e posizionabili liberamente sullo schermo. Durante le mie sessioni di lavoro, ho frequentemente utilizzato questa funzione per consultare documenti PDF mentre prendevo appunti con la M-Pencil, mantenendo aperta una finestra del browser per ricerche rapide.

L’AppGallery di Huawei offre un catalogo in costante crescita, anche se la vera svolta arriva con l’installazione di Aurora Store, facilmente reperibile proprio nell’AppGallery stessa. Questo store alternativo, basato sui servizi MicroG, permette di accedere a quasi tutte le applicazioni del Play Store. Nel mio caso, ho installato con successo YouTube, Gmail, Google Maps e Microsoft Office, che funzionano perfettamente, seppur con qualche limitazione nei servizi di sincronizzazione cloud.

Audio e Multimedia

L’esperienza audio sul HUAWEI MatePad 11.5 2025 è bilanciata, con quattro altoparlanti stereo tuned by HUAWEI Histen, che offrono un suono chiaro e immersivo. Ho ascoltato podcast durante spostamenti, notando una separazione stereo efficace e bassi decenti per un dispositivo sottile. Il volume massimo raggiunge livelli alti senza distorsioni, ideale per videochiamate o film in piccoli spazi. Supporta codec come SBC, AAC e LDAC, garantendo qualità wireless; collegando le mie FreeBuds, la latenza era minima in gaming. Per multimedia, ho binge-watched serie su app sideloaded, apprezzando come il display 120 Hz sincronizzi con l’audio per un flusso seamless. Il microfono cattura voci nitide, utile in riunioni Zoom.

L’algoritmo HUAWEI Histen 9.0 ottimizza il suono in base al contenuto, e il risultato è un audio sorprendentemente potente, chiaro e avvolgente. Il volume massimo è elevato, capace di riempire una stanza di medie dimensioni senza distorsioni. Certo, la fisica ha i suoi limiti: in un corpo così sottile, i bassi mancano di quella profondità e corposità che si può trovare in speaker più grandi, ma per la visione di film, serie TV e per le videochiamate, la qualità è decisamente superiore alla media della categoria.

Fotocamera

Le fotocamere, invece, sono state scelte con un approccio pragmatico. Nessuno compra un tablet da 11.5 pollici per fare fotografie artistiche. La fotocamera posteriore da 13 MP con autofocus serve a uno scopo preciso: essere uno scanner portatile di alta qualità. L’ho messa alla prova fotografando pagine di libri e documenti: il testo è risultato sempre nitido e perfettamente leggibile, e la modalità “Documenti” dell’app fotocamera corregge automaticamente la prospettiva e migliora il contrasto. È uno strumento di lavoro, e come tale funziona egregiamente.

La vera protagonista, però, è la fotocamera anteriore da 8 MP. Il suo sensore ultra-grandangolare con un campo visivo di 105° è perfetto per le videoconferenze, permettendo di includere più persone nell’inquadratura o di muoversi liberamente senza uscire dal campo. Durante le mie chiamate di prova, la qualità video è risultata ottima, anche in condizioni di luce non ideali, con un’immagine definita e poco rumorosa. I due microfoni, potenziati da un algoritmo di intelligenza artificiale per la soppressione dei rumori di fondo, hanno fatto un lavoro eccellente nell’isolare la mia voce, eliminando il brusio di un condizionatore e i rumori provenienti dalla strada. Ancora una volta, una scelta mirata alla produttività.

Specifiche Tecniche

Categoria Dettagli Dimensioni 262.63 x 177.53 x 6.1 mm Peso 515 g Display 11.5 pollici TFT LCD, 2456 x 1600 pixel, 120 Hz, 256 PPI, PaperMatte anti-glare Processore Kirin 8020 octa-core (1×2.62 GHz + 3×2.4 GHz + 4×1.8 GHz) RAM 6 GB / 8 GB Storage 128 GB / 256 GB (non espandibile) Batteria 10100 mAh, ricarica rapida 40 W Sistema Operativo HarmonyOS 4.3 Fotocamere Posteriore: 13 MP (f/1.8); Anteriore: 8 MP Connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C 3.1 Audio Quattro altoparlanti stereo, HUAWEI Histen Sicurezza Sensore impronte laterale Altro Supporto M-Pencil (4096 livelli pressione), Smart Keyboard

L’esperienza di scrittura e disegno: La M-Pencil incontra la carta digitale

Uno schermo che imita la carta sarebbe solo una mezza vittoria senza uno strumento di scrittura all’altezza. Fortunatamente, la sinergia tra il display PaperMatte e la HUAWEI M-Pencil (3ª generazione) è quasi perfetta. La sensazione, come accennavo, è straordinariamente analogica. La latenza è impercettibile, il tratto appare sullo schermo nell’istante esatto in cui la punta della penna lo tocca. Ma è la texture del display a fare la differenza: quella leggera resistenza trasforma l’atto di scrivere, rendendolo più controllato e intenzionale rispetto alla scivolosità del vetro tradizionale.

Huawei ha affiancato a questo eccellente hardware un software altrettanto valido. L’applicazione HUAWEI Notes è stata potenziata con funzionalità intelligenti. Durante una riunione, ho preso appunti in modo disordinato, come mio solito. Con un semplice tocco, una funzione basata su IA ha riallineato il mio testo, corretto le forme geometriche abbozzate e reso l’intera pagina pulita e professionale. È possibile anche registrare l’audio mentre si scrive, e toccando una parola, l’app riproduce l’audio registrato in quel preciso istante: una manna dal cielo per studenti e giornalisti.

Per i più creativi, Huawei preinstalla l’app GoPaint. Lungi dall’essere un semplice programma per scarabocchi, si tratta di uno strumento di pittura digitale sorprendentemente completo, con oltre 100 tipi di pennelli, supporto per i livelli e un motore grafico che gestisce tele ad alta risoluzione senza incertezze. Ho passato un pomeriggio a sperimentare con acquerelli digitali e matite a carboncino; la sensibilità alla pressione e all’inclinazione della M-Pencil è stata riprodotta fedelmente, permettendo di variare l’intensità e lo spessore del tratto con naturalezza. L’accoppiata M-Pencil e GoPaint non trasforma tutti in artisti, ma offre a chi ha talento gli strumenti giusti per esprimerlo. Questo ecosistema di scrittura e disegno non è un accessorio, ma il completamento logico della promessa del display PaperMatte. Trasforma il tablet da un dispositivo di consumo passivo a uno strumento di creazione attiva, un quaderno digitale senza limiti.

Accessori che fanno la differenza: La Smart Keyboard

Se la M-Pencil trasforma il MatePad in un quaderno, la HUAWEI Smart Keyboard lo eleva a un vero e proprio sostituto del laptop per la produttività in mobilità. L’accessorio è ingegnosamente diviso in due parti: una cover posteriore magnetica con un robusto kickstand regolabile e la tastiera vera e propria, che si aggancia magneticamente al connettore pogo-pin sul lato del tablet. Questa soluzione permette una grande versatilità: si può usare solo la cover con stand per guardare un film, oppure agganciare la tastiera per scrivere.

L’esperienza di digitazione è stata una vera sorpresa. Nonostante lo spessore ridotto, i tasti hanno una corsa di 1.5 mm, offrendo un feedback tattile piacevole e preciso che riduce gli errori di battitura e non affatica le dita anche dopo lunghe sessioni di scrittura. Il layout è ben spaziato e include una fila di tasti funzione per un accesso rapido a comandi come luminosità, volume e multitasking. Il trackpad integrato, sebbene non enorme, è reattivo e supporta le gesture multi-touch di HarmonyOS, rendendo la navigazione dell’interfaccia un’esperienza fluida e intuitiva, molto simile a quella di un notebook.

È l’abbinamento di questa tastiera con la suite WPS Office, preinstallata in una versione con funzionalità a livello PC, a concretizzare la promessa di un’esperienza “PC-like”. Scrivere questo articolo, lavorare su tabelle complesse e creare presentazioni è stato non solo possibile, ma anche comodo ed efficiente. La tastiera non è un semplice accessorio, ma il catalizzatore che sblocca il pieno potenziale produttivo del HUAWEI MatePad 11.5 (2025). Per chiunque intenda usare questo tablet per studiare o lavorare, ritengo sia un acquisto praticamente indispensabile.

Produttività, connettività eaccessori

La produttività è al centro del HUAWEI MatePad 11.5 2025, grazie a feature come Multi-Window e PC Mode. Ho trasformato il tablet in workstation con la tastiera, scrivendo report lunghi; la modalità desktop simula Windows, con taskbar e finestre ridimensionabili. La M-Pencil eccelle in note-taking; durante riunioni, ho annotato idee su canvas infiniti, con riconoscimento handwriting. Huawei Share permette condivisione seamless con altri device Huawei, trasferendo file dal mio telefono in secondi. Ho usato per editing PDF, con app che supportano markup. La batteria dura sessioni intere, evitando interruzioni. Complessivamente, ideale per studenti e professionisti mobili.

La connettività del HUAWEI MatePad 11.5 2025 include Wi-Fi 6 per velocità fino a 910 Mbps download, testata in streaming 4K senza buffer. Bluetooth 5.2 connette auricolari e mouse; ho paired un mouse esterno per precisione in editing. USB-C 3.1 supporta OTG per storage esterni. Assente cellular nel modello base, ma opzionale. Accessori: la Smart Keyboard aggiunge tasti responsive, mentre M-Pencil carica magneticamente. Ho usato un hub USB per monitor esterno, espandendo workspace.

Prestazioni e autonomia

Sotto la scocca del HUAWEI MatePad 11.5 (2025) batte un cuore progettato in casa: il processore HiSilicon Kirin 8020. Affiancato da 8 GB di RAM, questo chipset octa-core non ambisce a battere record nei benchmark, ma a offrire un’esperienza d’uso equilibrata e incredibilmente efficiente. E ci riesce in pieno. Nell’utilizzo quotidiano – navigazione web con decine di schede aperte, gestione di email, social media, streaming video in alta definizione e utilizzo intensivo della suite WPS Office – il tablet non ha mai mostrato il fianco. L’interfaccia di HarmonyOS 4.3 è sempre fluida, le animazioni scattanti e il passaggio tra le app in multitasking è istantaneo.

Certo, non è un tablet pensato per i videogiocatori più esigenti. Tuttavia, per la stragrande maggioranza dei giochi disponibili sull’AppGallery e per il casual gaming, le prestazioni sono più che adeguate. Huawei ha inoltre migliorato il sistema di dissipazione, con un foglio di grafite più ampio del 67% rispetto al modello precedente, che aiuta a mantenere le temperature sotto controllo anche durante le sessioni di utilizzo più intense.

Ma il vero capolavoro ingegneristico di questo tablet è la sua autonomia. La batteria da 10,100 mAh è semplicemente colossale. Huawei dichiara fino a 14 ore di riproduzione video locale, un dato che i miei test hanno sostanzialmente confermato. Ma è nell’uso misto che questo MatePad sbaraglia la concorrenza. L’ho usato per un’intera giornata lavorativa, tra scrittura, ricerche, un paio d’ore di videochiamate e un’ora di streaming, e sono arrivato a sera con ancora più del 40% di carica residua. È un dispositivo che ti fa dimenticare dove hai messo il caricabatterie. E quando finalmente ne hai bisogno, la ricarica SuperCharge da 40W riporta la batteria al 100% in circa 90 minuti, un tempo eccellente per un’unità di questa capacità. La scelta di un processore efficiente abbinato a una batteria enorme è la chiave di volta del MatePad: privilegia la maratona allo scatto, l’affidabilità quotidiana alla potenza bruta. Per il suo utente target, è la scelta giusta.

Test

Test di scrittura con M-Pencil

Ho sottoposto la M-Pencil di terza generazione a una prova intensiva di 4 ore consecutive, alternando scrittura manuale, disegno tecnico e schizzi artistici. La latenza si mantiene costantemente sotto i 2ms, praticamente impercettibile. La sensazione di scrittura sul display PaperMatte è straordinariamente simile alla carta: la punta della penna produce una leggera resistenza che ricorda la texture della carta ruvida, rendendo il controllo del tratto preciso e naturale. I 10.000 livelli di pressione permettono variazioni sottili nello spessore delle linee, fondamentali per il disegno artistico.

Test multimediale

Per valutare le capacità multimediali, ho riprodotto contenuti HDR10 da Netflix e YouTube per 6 ore consecutive. Il display, nonostante sia un LCD, gestisce sorprendentemente bene i contenuti ad alta gamma dinamica, con colori vivaci e un contrasto più che dignitoso per questa tecnologia. I quattro altoparlanti con tecnologia Histen 9.0 producono un suono corposo con bassi profondi e alti cristallini. Il volume massimo raggiunge livelli elevati senza distorsioni evidenti, superando nettamente l’iPad base in questo aspetto.

Test di produttività

Ho utilizzato il MatePad come dispositivo principale di lavoro per una settimana intera, gestendo documenti Word, fogli Excel complessi e presentazioni PowerPoint. La Smart Magnetic Keyboard si è rivelata sorprendentemente comoda per sessioni di scrittura prolungate, con tasti ben spaziati e una corsa soddisfacente. L’assenza del trackpad si fa sentire, ma la combinazione di touch screen e scorciatoie da tastiera compensa parzialmente questa mancanza. Il processore gestisce senza problemi fino a 15 schede del browser aperte contemporaneamente, anche se con 20 o più schede ho notato qualche rallentamento.

Test gaming

Nonostante non sia un tablet gaming-oriented, ho testato diversi titoli popolari. Genshin Impact gira a dettagli medi con frame rate stabile intorno ai 45 fps, scendendo a 30-35 fps nelle scene più complesse. Call of Duty Mobile e PUBG Mobile girano fluidamente a impostazioni medio-alte. Dopo 45 minuti di gaming intensivo, ho misurato una temperatura massima di 42°C nella zona del processore, percepibile ma non fastidiosa.

HarmonyOS 4.3 e l’ecosistema Huawei: Vivere senza Google è possibile?

Il sistema operativo HarmonyOS 4.3 è la prova tangibile della maturità raggiunta da Huawei sul fronte software. L’interfaccia è pulita, veloce e ricca di funzionalità pensate per la produttività. Il multitasking è il suo fiore all’occhiello: la possibilità di aprire app in finestre flottanti (Floating Multi-Window), ridimensionarle, affiancarle e persino creare gruppi di app da lanciare con un solo tocco è qualcosa che si avvicina molto all’esperienza di un sistema operativo desktop. Funzionalità come Super Device e SuperHub sono poi la ciliegina sulla torta per chi possiede altri dispositivi del marchio, creando un ecosistema coeso e incredibilmente efficiente dove i file e le informazioni fluiscono senza soluzione di continuità.

Ma veniamo alla domanda da un milione di dollari: come si gestisce l’assenza dei servizi Google? La risposta, nel 2025, è “sorprendentemente bene, con qualche precisazione”. Dimenticate le procedure complesse del passato. Oggi, la soluzione più efficace si chiama Aurora Store, un client alternativo al Play Store che, abbinato al framework open-source MicroG, permette di installare e utilizzare la maggior parte delle app di Google. L’installazione è semplice: si scarica MicroG dal sito ufficiale e Aurora Store direttamente dall’AppGallery di Huawei. In pochi minuti, il sistema è pronto.

Ho installato YouTube, Chrome, Google Drive, Google Foto e Google Maps. Funzionano tutti in modo quasi nativo. Posso guardare video, navigare con il mio account sincronizzato e accedere ai miei file sul cloud senza problemi. L’unica, vera, differenza tangibile è un brevissimo caricamento iniziale quando si lancia un’app che richiede i servizi Google. Le limitazioni, però, esistono e vanno menzionate. L’assenza di un framework di notifica nativo fa sì che le notifiche push di alcune app, come Gmail, possano arrivare in ritardo o non arrivare affatto. Per me, che controllo le email manualmente, non è stato un problema, ma per chi si affida alle notifiche in tempo reale potrebbe essere un fastidio. Inoltre, l’assenza di un chip GPS rende Google Maps utile per la consultazione di mappe e la pianificazione di percorsi, ma non per la navigazione in tempo reale.

Pregi e difetti

Pregi principali:

Display PaperMatte eccezionale per scrittura e lettura, con riduzione riflessi al 99%

Autonomia straordinaria che garantisce oltre due giorni di utilizzo normale

Qualità costruttiva premium con spessore di soli 6.1mm

Audio quad-speaker potente e bilanciato

Ricarica rapida 40W che ricarica completamente in 90 minuti

Prezzo competitivo considerando la qualità complessiva

M-Pencil con latenza bassissima e sensazione di scrittura naturale

Difetti riscontrati:

Assenza nativa dei servizi Google richiede workaround

Processore Kirin 8020 adeguato ma non eccellente per gaming intensivo

Nessuna versione con connettività cellulare LTE/5G

Tastiera priva di trackpad limita la produttività

Memoria non espandibile via microSD

Fotocamere sufficienti ma non all’altezza della concorrenza

Alcune app potrebbero presentare incompatibilità occasionali

Prezzo

Con un prezzo di listino di €349 per la versione 8GB/256GB, il MatePad 11.5 si posiziona strategicamente nel mercato. È più costoso dell’iPad base 2025 (€310 per 128GB), ma offre il doppio dello storage e il display PaperMatte unico nel suo genere. Il bundle con tastiera a €399 rappresenta un eccellente rapporto qualità-prezzo, considerando che l’iPad con Magic Keyboard supera i €530.

Durante il periodo di lancio, il coupon ATXZMKT50 garantisce uno sconto di €50 direttamente sul sito ufficiale o sulla pagina ufficiale di Amazon Italia, portando il prezzo a €299/€349, rendendolo estremamente competitivo. Confrontandolo con alternative Android come l’Honor Pad 10 o il Xiaomi Pad 6, il MatePad offre caratteristiche uniche che giustificano il premium di prezzo, in particolare per chi valorizza l’esperienza di scrittura e la riduzione dell’affaticamento visivo.

Conclusioni

Dopo settimane di utilizzo intensivo, il HUAWEI MatePad 11.5 (2025) si è rivelato un dispositivo che eccelle nel suo obiettivo principale: offrire un’esperienza di scrittura e lettura digitale superiore grazie al display PaperMatte. Non è il tablet più potente sul mercato, né quello con l’ecosistema software più completo, ma compensa queste limitazioni con caratteristiche uniche e un’autonomia eccezionale.

Lo consiglio caldamente a studenti, professionisti creativi e chiunque passi molte ore a leggere o prendere appunti digitali. La tecnologia PaperMatte non è un semplice gimmick marketing, ma una vera innovazione che riduce significativamente l’affaticamento visivo durante l’uso prolungato. L’assenza dei servizi Google nativi, seppur mitigabile con Aurora Store, rimane un ostacolo per alcuni utenti, ma la situazione è notevolmente migliorata rispetto al passato. Per chi cerca un tablet versatile, con ottima autonomia e un’esperienza di scrittura unica, il MatePad 11.5 rappresenta una scelta eccellente nel panorama attuale, soprattutto considerando il rapporto qualità-prezzo competitivo.