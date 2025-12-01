Huawei introduce il nuovo case a dissipazione liquida per i Mate 80

Anche gli smartphone top di gamma di Huawei hanno finalmente il loro case con sistema di dissipazione a liquido integrato, e quest’anno le novità sono più interessanti che mai. L’azienda cinese aveva già sperimentato la tecnologia nelle due generazioni precedenti, ma questa volta il design è stato completamente rivisto. La custodia ora copre tutta la parte posteriore del dispositivo, e il vantaggio è doppio: oltre a proteggere meglio da graffi e urti, aumenta sensibilmente la superficie di contatto, rendendo la dissipazione del calore molto più efficace.

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Dissipazione liquida nel case: Huawei alza l’asticella del mobile cooling

Il materiale scelto è un poliuretano sottile e leggero, studiato per non penalizzare l’ergonomia e permettere un’impugnatura comoda, anche durante sessioni intense di gioco o di lavoro con app 3D o VR. In basso, una piccola finestra permette di osservare il liquido circolare: un dettaglio estetico che dà al dispositivo un tocco quasi “sci-fi”, come se avessimo tra le mani un piccolo pezzo di tecnologia futuristica.

Ma non è solo questione di estetica. Il liquido scorre attraverso micro-condotti grazie a una micro-pompa ad alta precisione che si attiva automaticamente nei momenti in cui lo smartphone richiede maggiore raffreddamento, come durante il gaming intenso o il rendering di contenuti pesanti. E quando non serve, si spegne da sola. Non richiede batterie extra o ingombranti componenti aggiuntivi: prende energia direttamente dallo smartphone tramite ricarica wireless inversa. Il risultato è un sistema intelligente che lavora solo quando serve, senza incidere praticamente sull’autonomia. D’altronde, con una batteria da 5.700 mAh, questi nuovi Mate 80 non soffrono certo per l’energia.

La custodia è disponibile per tutti e quattro i modelli della famiglia Mate 80: il base, il Pro, il Pro Max e l’RS Ultimate. Misure e specifiche dello schermo variano leggermente, ma la tecnologia della dissipazione rimane identica per tutti. Il prezzo? 299 renminbi, circa 36€, già disponibile sull’e-shop ufficiale cinese. Al momento, non è chiaro se arriverà anche in Europa, ma considerata l’attenzione che Huawei sta mettendo nei dettagli dei nuovi Mate, c’è da scommettere che presto anche noi potremo vederla.

In sostanza, non si tratta solo di protezione o di un piccolo gadget: questo case trasforma lo smartphone in un dispositivo pronto a reggere qualsiasi carico di lavoro, senza surriscaldamenti, e con uno stile che non passa inosservato. È uno di quei dettagli tecnologici che ti fanno capire quanto Huawei punti non solo sulla potenza dei suoi device, ma anche sulla loro affidabilità e praticità nell’uso quotidiano.