iPhone 17 Pro, Apple punta a risolvere il surriscaldamento una volta per tutte

Nei mesi scorsi, i possessori degli iPhone 15 Pro (e in parte anche del 16 Pro) hanno lamentato surriscaldamenti ricorrenti, soprattutto durante sessioni intense come il gaming oppure sessioni di editing video pesante. Il dispositivo emetteva messaggi di avviso, rallentava il funzionamento o si spegneva temporaneamente. Questi comportamenti hanno sollevato preoccupazioni sull’affidabilità sotto stress della gamma Pro.

Il nuovo sistema di raffreddamento: vapor chamber

Con iPhone 17 Pro e Pro Max, Apple introduce un’importante novità: una camera di vapore (vapor chamber) interna, affiancata a un telaio più efficiente termicamente. Finora si utilizzavano fogli sottili di grafite, meno efficaci quando la CPU sottoposta a carichi intensi produceva molto calore. La vapor chamber serve a diffondere meglio il calore su una superficie più ampia, riducendo i punti critici e abbassando le temperature percepite.

Scocca in alluminio al posto del titanio

Un altro cambiamento significativo riguarda la scelta del materiale. I modelli Pro tornano ad avere una scocca in alluminio, abbandonando il titanio. Anche se esteticamente il titanio era apprezzato per la sua robustezza e leggerezza, l’alluminio conduce meglio il calore, facilitando la dissipazione termica. In termini pratici, ciò contribuisce a mantenere temperature più basse e temperature interne più stabili.

Design che sostiene la dissipazione del calore

Il restyling del design, pur controverso sotto il profilo estetico, nasconde una strategia funzionale: Apple ha ridotto l’uso del vetro sul retro, mantenendolo soltanto dove necessario (come nella zona del modulo fotografico e per il supporto al wireless charging). Il resto della superficie posteriore è in metallo, aumentando la superficie utile per disperdere il calore. La parte metallica, combinata con la camera di vapore, costituisce una soluzione più robusta rispetto ai modelli passati.

Chip A19 Pro ed efficienza energetica

Il nuovo A19 Pro supporta una gestione delle performance più intelligente. Abbinato a iOS 26, l’efficienza sotto carichi intensi dovrebbe migliorare grazie a ottimizzazioni software che modulano meglio la frequenza del processore e il consumo energetico, senza sacrificare la fluidità d’uso.

Le prove reali ancora mancano, ma le premesse sono solide

Le specifiche tecniche e il nuovo design promettono un significativo miglioramento nella gestione del calore. Una combinazione di hardware (vapor chamber + alluminio) e software (iOS 26 ottimizzato) dovrebbe ridurre drasticamente i problemi di calore riscontrati finora. Tuttavia, l’efficacia si vedrà solo dopo test prolungati: in ascolto di utenti e reviewer che metteranno sotto stress il dispositivo.

Se davvero queste novità tecniche mantengono le promesse, iPhone 17 Pro potrebbe rappresentare la svolta che molti aspettavano, offrendo prestazioni stabili senza fastidiosi blocchi per surriscaldamento.