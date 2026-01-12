Honor X80 con 10.000 mah di batteria in arrivo, ecco le specifiche

A quanto pare, il produttore tech Honor sta preparando l’arrivo di un nuovo smartphone che si concentrerà in modo particolare sull’autonomia. L’azienda ha già presentato alcuni smartphone sel genere, come Honor Power 2, ma ora arriverà presto anche il nuovo device noto con il nome di Honor X80. Stando alle indiscrezioni rivelate dal noto leaker Digital Chat Station, anche questo modello potrebbe montare una batteria da 10.000 mAh. Si tratta di una capacità davvero enorme, se confrontata con la maggior parte degli smartphone presenti sul mercato.

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Honor X80 sta arrivando con una batteria da 10.000 mah

Anche il prossimo Honor X80 dovrebbe poter contare sulla presenza di una batteria con una capienza pari a 10.000 mah. Le informazioni emerse in rete sono state rivelate dal leaker del settore Digital Chat Station. Stando a quanto è emerso, il nuovo device di Honor dovrebbe essere dotato di un ampio display con tecnologia LTPS OLED con una diagonale da 6,81 pollici e con una risoluzione pari a 1,5K con i bordi arrotondati. Sembra che l’azienda abbia deciso di mantenere i bordi del display piatti e non arrotondati.

Dal punto di vista prestazionale, il leaker non ha rivelato con esattezza il nome del processore che ci sarà a bordo. Il leaker ha però rivelato che lo smartphone avrà un processore appartenente alla serie Snapdragon 7. Secondo le ultime indiscrezioni, il soc prescelto potrebbe essere lo Snapdragon 7s Gen 4. Questo processore sarebbe proprio l’ideale per sfruttare al massimo la grande capienza della batteria di cui dispone dello smartphone.

Un elemento di rilievo che è emerso dai rumors riguarda inoltre il presunto prezzo di vendita dello smartphone. Il prossimo Honor X80 potrebbe infatti arrivare sul mercato mobile ad un prezzo di circa 1000 yuan, ovvero circa 140 euro al cambio attuale. Questo prezzo renderebbe il nuovo smartphone dell’azienda estremamente conveniente e competitivo, soprattutto se si pensa all’enorme batteria di cui disporrà rispetto ai suoi rivali.

Per il momento non ci sono conferme ufficiali riguardo alla data di presentazione ufficiale. Vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.