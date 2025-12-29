Honor Win e Honor Win RT ufficiali, enormi batterie e display super fluido

Il produttore tech Honor ha da poco presentato per il mercato cinese i suoi nuovi smartphone di punta. Si tratta dei nuovi Honor Win e Honor Win RT. Entrambi questi smartphone dispongono di una scheda tecnica degna di nota e soprattutto di batteria davvero enormi con una capienza pari ad addirittura 10.000 mah.

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Honor Win e Honor Win RT sono ufficiali, ecco le caratteristiche principali

Honor Win e Honor Win RT sono i nuovi smartphone di punta del noto produttore tech Honor. Come già accennato in apertura, una delle peculiarità di questi nuovi device riguarda sicuramente l’autonomia. Entrambi i modelli possono infatti vantare la presenza di una batteria davvero enorme pari ad addirittura 10.000 mah. Questo è stato possibile grazie all’utilizzo di una batteria in silicio-carbonio di terza generazione.

La presenza di una batteria così enorme non ha influito sulle dimensioni degli smartphone. Troviamo infatti uno spessore piuttosto contenuto, pari a soli 8.3 mm. Gli smartphone dispongono poi del supporto alla ricarica rapida da 100W e del supporto alla ricarica wireless da 80W. Ci sono alcune differenze dal punto di vista prestazionale. L’azienda ha scelto di adottare il soc Snapdragon 8 Gen 5 sul modello Honor Win, mentre è stato deciso di adottare il soc Snapdragon 8 Elite Gen 5 sul modello Honor Win RT.

Entrambi dispongono poi di un nuovo device, soprattutto per quanto riguarda la backcover posteriore. Qui troviamo infatti un’ampia zona rettangolare rialzata, dove trova posto il modulo fotografico. Una scelta che ricorda vagamente il design adottato dal rivale Apple sui suoi nuovi iPhone 17. Stupisce poi anche il display. Troviamo un pannello con tecnologia OLED con una diagonale da 6.83 pillici in risoluzione da 1.5K e con una frequenza di aggiornamento che stupisce. Quest’ultima arriva infatti ad addirittura 185Hz.

Prezzi e disponibilità

I nuovi top di gamma Honor Win e Honor Win RT saranno disponibili all’acquisto inizialmente in Cina ad un prezzo di partenza di circa 485 euro al cambio attuale.