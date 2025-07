iPhone 17: due novità straordinarie riguarderanno i display

Secondo quanto riportato dal noto leaker Digital Chat Station, l’intera serie degli iPhone 17 introdurrà due importanti aggiornamenti al display, che interesseranno tutti i modelli, dal top di gamma fino alla nuova versione “Air”. Si tratta di cambiamenti che coinvolgono sia l’estetica che l’esperienza d’uso quotidiana.

La prima novità dovrebbe riguardare le cornici in quanto Apple avrebbe scelto di ridurre ulteriormente lo spessore che le contraddistingue. Esatto, ci saranno dei bordi più sottili e su tutta la gamma, non solo sui modelli pro. Tutto ciò contribuirà certamente a donare agli smartphone un aspetto più moderno e uniforme su tutta la linea.

Apple prepara anche una nuova Dynamic Island: avrà un’interfaccia rinnovata

La seconda modifica invece dovrebbe comprendere la Dynamic Island, arrivata per la prima volta nel 2022 e poi portata anche su tutti gli altri iPhone. Stando a quelle che sono le anticipazioni, è previsto un aggiornamento dell’interfaccia, descritto come “nuovo” ma non ancora chiarito nei dettagli. Non si sa, infatti, se si tratti di un semplice rinnovamento grafico collegato a iOS 26, oppure di un cambiamento strutturale dell’isola dinamica, magari con un ritaglio fisico ancora più compatto.

Le ipotesi si dividono: alcune fonti sostengono che la nuova Dynamic Island potrebbe debuttare già nel 2025 con gli iPhone 17, mentre altre spostano il cambiamento più netto all’anno successivo, con iPhone 18.

iPhone 17 arriva a settembre: il 9, proprio come gli altri

Mentre si attendono conferme ufficiali da parte del brand di Cupertino, qualcuno avrebbe già avanzato la data di presentazione dei nuovi iPhone. La settimana identificata come quella giusta dovrebbe essere la seconda di settembre, esattamente il 9, come è avvenuto in tante altre situazioni. Bisognerà aspettare quel momento per avere un primo impatto ufficiale con gli iPhone 17, dei quali si parla ormai davvero tanto a tal punto che molte novità sono state già anticipate largamente. L’attesa cresce, così come l’hype.