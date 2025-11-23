Honor Watch X5: l’azienda si prepara al lancio del nuovo dispositivo

Nel mercato cinese degli indossabili, l’attenzione si concentra sul lancio del nuovo Honor Watch X5. Un dispositivo che segna un ulteriore passo nell’espansione della gamma. L’evento ufficiale è fissato per il 24 novembre, ma il prodotto ha già fatto la sua comparsa nello store locale del marchio. Il nuovo smartwatch si distingue prima di tutto per la scelta di una cassa quadrata, un cambio di direzione rispetto alla tradizione recente del brand. Tale soluzione evidenzia il pannello AMOLED da 1,97 pollici, caratterizzato da 60 Hz di refresh rate, supporto all’Always-On Display e cornici ridotte a 1,8 mm. L’adozione del vetro 2.5D contribuisce a rendere l’interazione più fluida, oltre a valorizzare un rapporto schermo-corpo che raggiunge l’82%.

Honor presenta il suo nuovo Watch X5

La costruzione in lega di alluminio mantiene il peso a 29 grammi e lo spessore sotto la soglia dei 10 mm, precisamente 9,99. Il dispositivo misura 45,68 × 40,2 mm e integra una corona laterale in acciaio inossidabile. Mentre i cinturini a sgancio rapido facilitano il passaggio da uno stile all’altro. Sono scelte mirate a mantenere il dispositivo leggero, compatto e riconoscibile.

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L’orologio dispone di un GPS indipendente compatibile con cinque sistemi satellitari, tra cui BeiDou, GPS e GALILEO. La presenza di barometro e bussola potenziati mira a migliorare l’affidabilità nelle attività outdoor. Non mancano le funzioni dedicate alla salute, come il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e dell’ossigeno nel sangue. L’analisi del sonno e un programma di dimagrimento basato su intelligenza artificiale, sviluppato in collaborazione con università locali. La dotazione comprende oltre 120 modalità sportive e certificazioni 5 ATM e IP68.

La parte smart include chiamate Bluetooth bidirezionali, pagamenti tramite NFC, controllo remoto della fotocamera e della musica, funzioni SOS e una selezione di mini-giochi integrati. L’autonomia dichiarata raggiunge i 14 giorni in condizioni tipiche, che scendono a cinque giorni con l’Always-On Display sempre attivo. Il Watch X5 è già acquistabile sul mercato cinese al prezzo di 449 yuan, circa 55 euro. Per il momento, non è stato ancora comunicato da Honor se il dispositivo sarà distribuito anche a livello internazionale.