Honor Watch X5 è ufficiale con display AMOLED e chip NFC

Il produttore tech Honor ha tenuto da qualche giorno un importante evento di presentazione in Cina. Durante questo evento, l’azienda ha presentato ufficialmente i suoi nuovi smartphone di punta della serie Honor 500 ma non solo. L’azienda ha anche presentato sul mercato il suo nuovo smartwatch, ovvero il nuovo Honor Watch X5. Quest’ultimo vanta la presenza di caratteristiche di rilievo, tra cui un display con tecnologia AMOLED e il chip NFC.

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Honor annuncia ufficialmente in Cina il nuovo smartwatch Honor Watch X5

Honor Watch X5 è il nuovo smartwatch del produttore tech che è stato annunciato in questi giorni in Cina assieme agli smartphone top di gamma della serie Honor 500. Come già accennato in apertura, ci troviamo di fronte ad un nuovo device wearable piuttosto completo dal punto di vista tecnico. Il quadrante dispone ad esempio di un display con tecnologia AMOLED.

La diagonale è pari a 1.97 pollici in risoluzione 390 x 450 pixel con una frequenza di aggiornamento pari a 60Hz e con vetro protettivo curvo 2.5D. Il design è molto curato e il peso è estremamente contenuto,dato che è pari a soli 29 grammi. È poi presente la certificazione di resistenza IP68 e l’impermeabilità fino a 5 ATM. Dal punto di vista costruttivo, lo smartwatch è realizzato in alluminio, mentre i cinturini sono realizzati in silicone.

Con questo wearable gli utenti potranno tenere sotto controllo diversi parametri, come ad esempio il battito cardiaco o l’andamento del sonno. Si potranno inoltre monitorare più di 120 attività sportive differenti. Il device dispone inoltre del chip NFC, molto utile per i pagamenti contactless. Anche l’autonomia sembra buona. L’azienda ha infatti dichiarato fino a 14 giorni di utilizzo standard e fino a 5 giorni di utilizzo con Always On Display.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Honor Watch X5 sarà disponibile all’acquisto inizialmente per il mercato cinese ad un prezzo di circa 60 euro al cambio attuale.