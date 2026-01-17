Honor Magic 8 Pro Air passa da Geekbench con 16 GB di RAM

Mancano ormai pochissimi giorni al debutto ufficiale sul mercato del nuovo Honor Magic 8 Pro Air, eppure continuano ad arrivare nuove informazioni di rilievo. Lo smartphone in questione è stato infatti avvistato in queste ore sul noto portale di benchmark Geekbench ed è stato registrato con il numero di modello LDY-AN00.

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Honor Magic 8 Pro Air, il nuovo top di gamma avvistato sul portale Geekbench

Il prossimo top di gamma di casa Honor è stato avvistato in queste ore sul noto portale di benchmark Geekbench. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Honor Magic 8 Pro Air. Quest’ultimo è stato registrato con il numero di modello LDY-AN00 ed è riuscito a totalizzare 2969 punti in single core e 9829 punti in multi core.

Le cose più interessanti confermate dai benchmark di Geekbench riguardano ovviamente le presunte specifiche tecniche. Stando a quanto riportato sui benchmark, il nuovo device a marchio Honor potrà vantare la presenza di ben 16 GB di memoria RAM, anche se immaginiamo che al debutto saranno resi disponibili anche altri tagli di memoria. Oltre a questo, è stato anche confermato il processore. A bordo ci sarà dunque uno degli ultimi processori del produttore tech MediaTek, ovvero il soc MediaTek Dimensity 9500. Quest’ultimo dovrebbe essere affiancato ad una GPU Mali-G1-Ultra-MC12. I benchmark hanno poi confermato la presenza del sistema operativo Android 16 con l’interfaccia utente personalizzata da Honor, in particolare l’interfaccia denominata MagicOS 10.

Queste sono le informazioni che ha rivelato in queste ore il portale di benchmark Geekbench. Ricordiamo però che fino ad ora sono emerse diverse informazioni di rilievo. Sappiamo infatti che il nuovo Honor Magic 8 Pro Air stupirà per il suo design. Lo spessore complessivo dovrebbe aggirarsui sui 6.1 mm, nonostante la presenza di una batteria comunque capiente, pari a 5500 mah. Ci sarà inoltre sul fronte un display con tecnologia AMOLED LTPO con refresh rate da 120Hz.