Honor Magic 8 Pro Air, emergono i primissimi dettagli sul device

In occasione dell’imminente lancio di Honor Power 2, l’azienda cinese ha colto l’occasione per velare alcuni dettagli anche su un altro dispositivo. Il brand, infatti, presenterà nel corso delle prossime settimane anche l’atteso Magic 8 Pro Air.

Il debutto di Honor Magic 8 Pro Air è atteso entro il mese di gennaio o, al massimo, nei primi giorni di febbraio. Il lancio sarà inizialmente riservato al mercato cinese per poi presentare il device anche nel resto del mondo.

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A lasciar intendere l’arrivo imminente è stato il presidente di Honor attraverso un post su Weibo, il social network cinese. Sebbene il dispositivo non venga citato direttamente, il messaggio pubblicato pone particolare enfasi sulle parole “Pro” e “Air” lasciando intendere che questo potrebbe essere il nome dello prossimo smartphone.

Honor Magic 8 Pro Air sarà lanciato molto presto. Scopriamo cosa aspettarsi da questo nuovo smartphone di Honor.

Stando alle ulteriori indiscrezioni emerse a riguardo, Honor Magic 8 Pro Air sarà caratterizzato da un design ultra sottile come il nome suggerisce. Il displa sarà da 6,31 pollici e gli analisti si aspettano l’utilizzo di un pannello LTPO OLED da 1.5K con sensore di impronte digitali a ultrasuoni integrato.

Le prestazioni del dispositivo saranno garantite dal SoC Dimensity 9500 mentre la batteria sarà da 5.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 80W. Il comparto fotografico non è stato svelato dai leak ma considerando l’appartenenza alla serie Magic 8 ci aspettiamo una qualità elevata degli scatti.

Honor lancerà il dispositivo con MagicOS 10 e i colori disponibili nella prima fase della commercializzazione saranno Feather White, Shadow Black, Light Orange e Fairy Purple. Purtroppo, non sono disponibili ulteriori dettagli a riguardo quindi non resta che attendere nuove indiscrezioni che certamente non tarderanno ad arrivare. Certamente bisognerà attendere il lancio di Honor Power 2 per scoprire nuovi indizi sul Magic 8 Pro Air.