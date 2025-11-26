Honor lavora a uno smartphone da gaming con display da 185 Hz

Honor sta preparando la sua prossima mossa nel settore degli smartphone da gaming, un mercato dove ogni dettaglio tecnico può fare la differenza. Secondo le informazioni condivise da Digital Chat Station, l’azienda avrebbe iniziato i test su un nuovo pannello da 1,5K capace di raggiungere i 185 Hz, un valore che entra di diritto tra i più alti mai sperimentati su un dispositivo mobile.

Non sarebbe un primato assoluto, perché nel panorama gaming esistono già modelli capaci di superare i 165 Hz, come il Rog Phone 9 Pro di Asus. Resta comunque un traguardo significativo: con un refresh così elevato, Honor si collocherebbe nella fascia più estrema del mercato, affiancando solo pochi competitor.

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Perché 185 Hz non servono nelle app quotidiane

Un valore così alto, nell’uso comune, non porta vantaggi tangibili. Le applicazioni più diffuse restano bloccate a 120 Hz; social, messaggistica, browser e servizi multimediali mantengono quello che è ormai lo standard degli smartphone moderni. Tutto ciò che va oltre non viene sfruttato, rimanendo quindi un surplus tecnico che resta inutilizzato nella maggior parte del tempo.

C’è poi il tema dei consumi: una frequenza più alta richiede maggiore energia. Per questo i produttori preferiscono pannelli OLED LTPO capaci di variare dinamicamente la frequenza di aggiornamento, abbassandola quando possibile e aumentandola solo nelle situazioni che lo richiedono. È un equilibrio necessario sui top di gamma, dove autonomia ed efficienza sono diventati elementi determinanti.

Un settore dove conta solo la velocità

Il discorso cambia completamente quando entrano in gioco i titoli competitivi. Nel gaming, la priorità è la reattività: ogni millisecondo può modificare il risultato di una partita. Ecco perché i dispositivi pensati per il gioco spingono oltre i 120 Hz e arrivano a 144, 165 o 185 Hz, sacrificando parte dell’efficienza energetica in favore della fluidità.

La scelta di Honor indica chiaramente la volontà di inserirsi in questo segmento con un prodotto dedicato. Non ci sono ancora dettagli sui componenti, né informazioni sul modello che porterà al debutto questa tecnologia. Quel che appare evidente è la strategia: affacciarsi nel settore gaming con un dispositivo in grado di competere con i nomi più affermati.