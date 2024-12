Con un vantaggio di oltre 100mila punti rispetto ai concorrenti, l’Asus Rog Phone 9 Pro ha mostrato di essere lo smartphone Android più performante del mese di novembre 2024. Questo risultato, certificato dalla piattaforma di benchmark AnTuTu, conferma la superiorità tecnica del dispositivo taiwanese. Il quale è dotato di un processore Snapdragon 8 Elite e di configurazioni di memoria all’avanguardia (fino a 24GB di RAM e 1TB di archiviazione). Il margine di distacco, tra i più rilevanti degli ultimi anni, sottolinea le prestazioni eccezionali del telefono. Il quale sembra rivolgersi soprattutto al pubblico dei gamer. Alle sue spalle, il podio è occupato da Vivo X200 Pro e Oppo Find X8Pro. Entrambi equipaggiati con il SoC Dimensity 9400 di MediaTek, una piattaforma che ha già mostrato il proprio potenziale.

Smartphone di fascia media: Realme GT Neo 6 SE in testa

Questo mese segna un momento chiave per il settore, poiché debutta la nuova generazione di chip di Qualcomm e MediaTek. L’architettura “all big core” dei processori si è rivelata decisiva, lasciando indietro le tecnologie precedenti. Per la prima volta, infatti, nella top 10 di AnTuTu non si trovano dispositivi con SoC di generazione precedente. Evidenziando così un salto prestazionale che non si vedeva da tempo. Al quarto e quinto posto si trovano iQOO 13 e OnePlus 13, mentre Oppo Find X8 e Vivo X200, con punteggi comunque elevati, completano la classifica dei migliori dispositivi di fascia alta.

Tra gli smartphone di fascia media, Realme GT Neo 6 SE si è aggiudicato il primo posto con 1.409.226 punti. Equipaggiato con Snapdragon 7+ Gen 3, il dispositivo ha battuto il concorrente OnePlus Ace 3V, che utilizza lo stesso processore. Più distante, ma sempre in evidenza, si trova il Redmi K70E con Dimensity 8300 Ultra, che conquista il terzo posto. Questo settore di mercato dimostra una competizione sempre più serrata. In cui i produttori sono impegnati a spingere al massimo le potenzialità delle piattaforme tecniche.

La gamma media di novembre conferma l’ottimizzazione dei nuovi SoC, anche se le differenze rispetto alla fascia alta restano marcate. L’offerta di dispositivi performanti a prezzi più accessibili, però, continua a crescere. Cosa che garantisce agli utenti ottime alternative senza dover rinunciare troppo alla qualità delle prestazioni.