Honor 700 Pro avrebbe un display posteriore da 1,72 pollici

Honor starebbe preparando per novembre il debutto in Cina della nuova serie Honor 700, la prossima famiglia di smartphone su cui l’azienda sta lavorando in questi mesi. Le indiscrezioni parlano di tre dispositivi con Honor 700 Pro a fare da capofila, anche se finora non è arrivata nessuna conferma ufficiale né sui nomi dei modelli né sulle tempistiche. Quello che circola è comunque già piuttosto interessante, soprattutto per la variante più ambiziosa, che punterebbe su un secondo schermo sul retro e su un’autonomia decisamente fuori dal comune.

Tre modelli in arrivo e qualche ipotesi sulla gamma

Un tipster cinese ha riferito che la serie Honor 700 sarà composta da tre modelli, un’indicazione ripresa in un post pubblicato su Weibo che ha aggiunto anche alcuni dettagli sulle specifiche della versione Pro. Nello stesso periodo un altro informatore ha parlato di tre dispositivi senza però elencarne i nomi. Un’ulteriore soffiata suggerisce invece che la famiglia riprenderà la formula a tre varianti già vista in passato, con le versioni Pro, Super Edition e Vitality.

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Tra gli utenti c’è persino chi ipotizza l’arrivo di un modello Ultra, che andrebbe ad allargare la serie Honor 700 distinguendosi per un aspetto più curato e una maggiore autonomia. Per capire come potrebbe essere organizzata la lineup conviene ricordare come si è mossa quest’anno la generazione precedente. La serie Honor 600 è arrivata sul mercato cinese con tre smartphone, mentre all’estero ha debuttato con due soli modelli, lo standard e il Pro.

La finestra temporale indicata dalle indiscrezioni resta quella di novembre, quindi il mese prossimo, ma Honor non ha ancora confermato la data né l’identità di tutti e tre i telefoni.

Un display posteriore integrato nella scocca

Honor 700 Pro sarebbe in sviluppo con un display posteriore da 1,72 pollici, pensato per offrire funzioni aggiuntive senza dover accendere lo schermo principale. Il pannello secondario potrebbe servire a controllare le notifiche, a consultare informazioni sullo stato del telefono oppure a inquadrare i selfie sfruttando le fotocamere posteriori. Le sue capacità precise, però, non sono ancora state rese note. La soffiata arriva da un tipster su Weibo che non cita esplicitamente il dispositivo, ma che con ogni probabilità si riferisce proprio al nuovo top di gamma.

Rispetto al passato cambia l’impostazione. La serie Honor 600 proponeva un mini display magnetico come accessorio da agganciare, mentre sul nuovo modello il display posteriore sarebbe integrato direttamente nel corpo del telefono. La posizione non è confermata e potrebbe variare, con il pannello collocato accanto al blocco delle fotocamere oppure più in basso sul retro.

Batteria da 9.000 mAh e fotocamera da 200 megapixel

Il capitolo più ricco di numeri riguarda l’autonomia e la scheda tecnica. Honor 700 Pro dovrebbe essere dotato di una batteria da 9.000 mAh, una capacità notevole per uno smartphone tradizionale. A supportarla ci sarebbero la ricarica cablata da 80W e quella wireless da 50W, una combinazione che punterebbe a mettere insieme lunga durata e ricariche comode nell’uso quotidiano.

Sul fronte fotografico si parla di una fotocamera da 200 megapixel come sensore principale, affiancata da un teleobiettivo periscopico da 50 megapixel. Il leak non menziona un ultragrandangolare, che comunque sarebbe un’aggiunta naturale al resto della dotazione. Il telefono dovrebbe inoltre montare uno schermo piatto da 6,57 pollici con risoluzione 1.5K e cornici sottili e simmetriche, così da abbinare un pannello relativamente compatto a una batteria da 9.000 mAh e a un comparto fotografico versatile.

Tutte le caratteristiche emerse finora restano non ufficiali e potrebbero cambiare prima della presentazione di Honor 700 Pro in Cina.

Fonte: TecnoAndroid