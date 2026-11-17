I worm informatici potenziati dall’intelligenza artificiale non rappresentano ancora una minaccia concreta nel mondo reale, ma alcuni test indicano che la situazione potrebbe evolvere in una direzione poco piacevole. Questi programmi sperimentali hanno mostrato di sapersi adattare e diffondere in un modo che ricorda da vicino un polpo o una muffa mucillaginosa, sfruttando di volta in volta i punti deboli specifici di ogni dispositivo che incontrano lungo il cammino. Un comportamento che spinge chi si occupa di difesa informatica a guardare con occhi nuovi un problema che sembrava ormai sotto controllo.

Il punto di partenza infatti è abbastanza rassicurante. Contro i worm tradizionali gli esperti di sicurezza informatica sanno come muoversi e dispongono di strategie efficaci per fermarli. La questione che oggi preoccupa il settore è diversa e riguarda cosa potrebbe accadere se l’AI aiutasse questi codici malevoli a resistere più a lungo, rendendo meno efficaci i metodi usati finora per bloccarli.

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Che cosa cambia con un worm guidato dall’AI

Un worm è un programma capace di replicarsi e di spostarsi da un computer all’altro in modo autonomo. Le versioni classiche seguono istruzioni piuttosto rigide e tendono a comportarsi sempre nello stesso modo, qualunque sia la macchina che colpiscono. Proprio questa prevedibilità diventa il loro tallone d’Achille, perché una volta compreso il meccanismo diventa possibile mettere a punto le contromisure giuste e arginare il contagio.

Con un worm AI lo scenario si fa decisamente più complicato. Dalle prove effettuate emerge che il software non si limita a ripetere uno schema fisso ma modifica il proprio approccio in base al bersaglio che ha davanti. Ogni apparecchio presenta fragilità differenti e il programma riesce a individuarle e a sfruttarle una alla volta, scegliendo la strada più adatta per entrare. Non serve quindi un unico punto debole condiviso da tutti i sistemi, basta che ciascuno ne abbia almeno uno. È esattamente questa flessibilità a sollevare il dubbio su quanto a lungo un’infezione del genere potrebbe persistere all’interno di una rete.

Il paragone con il polpo e la muffa mucillaginosa

L’immagine scelta per descrivere il fenomeno è piuttosto efficace anche per chi non mastica termini tecnici. Il polpo e la muffa mucillaginosa sono organismi molto diversi tra loro ma accomunati da una caratteristica precisa, cioè la capacità di adattarsi a ciò che trovano intorno invece di seguire un percorso stabilito in partenza. Allo stesso modo questi worm sperimentali non procedono alla cieca ma si modellano sull’ambiente digitale che attraversano, cambiando forma e tattica a seconda delle circostanze.

Un attacco tradizionale assomiglia a una chiave costruita per una sola serratura. Se la serratura viene cambiata la chiave smette di funzionare e il problema si risolve. Un programma in grado di adattarsi invece si comporta più come qualcuno che esamina ogni porta e prova a capire come aprirla, senza dipendere da un singolo strumento. Per chi deve proteggere computer e dispositivi connessi significa che una difesa pensata per un tipo specifico di vulnerabilità potrebbe non bastare più, visto che il codice malevolo è capace di cercare altrove un varco alternativo.

Va comunque ribadito che si tratta di sperimentazioni e non di casi osservati sul campo. I worm basati sull’intelligenza artificiale al momento non costituiscono una minaccia reale, ma i test hanno già dimostrato che possono adattarsi, diffondersi e approfittare delle debolezze di ciascun dispositivo proprio come farebbero un polpo o una muffa mucillaginosa.

Fonte: TecnoAndroid