HoMobile: 150 GB in 5G a 9,99 euro e un mese in omaggio

Una nuova offerta di HoMobile arriva sul finire di ottobre e mette sul piatto due argomenti difficili da ignorare, cioè il 5G fino a 2 Gbps e un mese di servizio regalato a chi sceglie di cambiare gestore. Il marchio è ormai un punto di riferimento nella telefonia mobile e costruisce le proprie tariffe sulla rete Fastweb + Vodafone, una base che permette di sfruttare il 5G alla massima velocità disponibile. La promozione è rivolta a tutti i nuovi clienti e mette insieme minuti illimitati, 200 SMS e una dotazione di traffico dati decisamente generosa, il tutto a meno di 10 euro al mese. Una proposta pensata per chi vuole spendere poco senza rinunciare alla rete di ultima generazione.

HoMobile: cosa include la tariffa e quanto costa

Il cuore del pacchetto è rappresentato dai 150 GB in 5G con velocità che può toccare i 2 Gbps. Accanto ai giga trovano posto i minuti illimitati verso tutti i numeri e 200 SMS, una combinazione adatta a chi usa lo smartphone ogni giorno tra chiamate, social, video e lavoro in mobilità. Un dettaglio che pesa parecchio riguarda i servizi accessori, che risultano tutti compresi nel canone senza alcun costo aggiuntivo. Niente sorprese in fattura, insomma, e nessuna voce extra da scoprire dopo qualche settimana di utilizzo.

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Il canone mensile è fissato a 9,99 euro. Al momento dell’attivazione va invece versato un contributo una tantum che varia in base all’operatore di provenienza e può essere di 2,99 euro oppure di 29,99 euro. Lo scenario più conveniente riguarda chi arriva da Iliad o da uno degli operatori virtuali selezionati, che si ritrova così a pagare la cifra più bassa. Per chi preferisce fare a meno della scheda fisica c’è anche la possibilità di attivare la linea tramite eSIM, un’opzione comoda per gestire tutto in modo digitale senza attendere la spedizione di una SIM tradizionale.

Il mese in omaggio e gli operatori ammessi

L’altro elemento che rende appetibile la promo è il mese in omaggio. Per ottenerlo basta richiedere la portabilità del proprio numero da uno degli operatori inclusi nell’elenco, che è piuttosto lungo e comprende sia nomi molto conosciuti sia realtà più piccole e di nicchia. Tra i gestori ammessi figurano Poste Mobile, Iliad, Coop Voce, Daily, Kena, CMLink Italy, Foll In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUNDGSM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali e UnoMobile Carrefour.

La lista prosegue con Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Élite Mobile, Italia Power, Conexo Technologies, 2appy Afinna One, Digi, Enegan, Feder, Segnoverde, Massima Energia, Dimensione Mobile, MySim MyZeus, OpNet, Retelit, Sky Italia, Enel Mobile e Yukom. Chi proviene da uno di questi gestori può quindi sommare il vantaggio del primo mese gratis a un canone già contenuto, con un risparmio concreto fin dall’inizio del rapporto con il nuovo operatore.

La sottoscrizione dell’offerta HoMobile avviene online attraverso una procedura breve che richiede pochi minuti. La promozione resta disponibile solo per un periodo limitato e si rivolge a chi è alla ricerca di una tariffa 5G da attivare subito, con tanti giga e un costo mensile sotto la soglia dei 10 euro.

Fonte: TecnoAndroid