HomePad, i leak svelano la configurazione e quattro colori

Su HomePad emergono nuovi dettagli grazie a una serie di leak che mostrano per la prima volta il processo di configurazione del dispositivo, alcune delle sue funzioni e soprattutto le possibili colorazioni, che stando alle indiscrezioni sarebbero quattro. Non si tratta quindi di un semplice rumor generico ma di materiale che entra nel concreto e permette di farsi un’idea più precisa di come potrebbe presentarsi il prodotto una volta acceso per la prima volta.

Le informazioni trapelate toccano tre aspetti diversi e ognuno ha il suo peso. C’è la parte legata al setup, cioè quella fase iniziale in cui l’utente prende confidenza con l’oggetto e lo prepara all’uso quotidiano. Poi ci sono le funzionalità, che raccontano cosa HomePad sarà effettivamente in grado di fare. Infine c’è la questione estetica, con una palette di quattro tinte che amplia le possibilità di scelta.

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Il processo di configurazione di HomePad

La novità più interessante riguarda proprio la configurazione iniziale. Vedere in anticipo i passaggi che accompagnano la prima accensione di un dispositivo non capita spesso, ed è un elemento che dice molto sull’approccio scelto per l’esperienza d’uso. Il setup è il primo vero contatto tra la persona e il prodotto e spesso è proprio lì che si capisce se un oggetto è pensato per essere immediato oppure richiede qualche sforzo in più. I leak mostrano dunque le schermate e le fasi con cui HomePad guida chi lo installa, un dettaglio che lascia intuire quanto il dispositivo sia ormai in una fase avanzata di sviluppo. Quando trapelano elementi così specifici come la sequenza di configurazione, di solito vuol dire che il software ha già una sua forma piuttosto definita e non è più soltanto un’idea sulla carta.

Accanto al setup compaiono anche indicazioni sulle funzioni del dispositivo. Le fughe di notizie offrono uno sguardo su ciò che HomePad dovrebbe saper gestire, anche se i dettagli disponibili restano quelli emersi dalle immagini e dalle informazioni circolate. Va detto che si parla comunque di materiale non ufficiale, quindi tutto andrà preso con la dovuta cautela finché non arriverà una presentazione vera e propria.

Quattro colori possibili per il nuovo dispositivo

L’altro capitolo che sta attirando l’attenzione è quello delle colorazioni. Secondo quanto emerso HomePad potrebbe arrivare in quattro varianti cromatiche diverse, una scelta che punta chiaramente a dare più libertà a chi vuole inserire il dispositivo in casa senza che stoni con l’arredamento. Per un oggetto pensato per restare sempre in vista, magari su un mobile o appeso in una stanza, il colore non è affatto un dettaglio secondario.

Il termine usato nelle indiscrezioni è appunto “possibili”, e la sfumatura conta. Le quattro tinte rappresentano l’ipotesi attuale ma non è detto che corrispondano esattamente all’offerta finale. Capita infatti che in fase di sviluppo vengano valutate più opzioni rispetto a quelle che poi arrivano davvero sugli scaffali, oppure che qualche variante venga modificata prima del lancio.

Il quadro che si delinea con questi nuovi leak è comunque più ricco rispetto al passato. Tra il processo di configurazione mostrato nel dettaglio, le prime indicazioni sulle funzionalità e le quattro colorazioni ipotizzate, HomePad comincia ad assumere contorni sempre più concreti, con un setup già visibile nelle sue fasi principali e una gamma cromatica composta da quattro varianti.

Fonte: TecnoAndroid