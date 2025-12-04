ho Mobile, per Natale ritornerà un’offerta BOMBA

Fra poco arriveranno le tanto attese festività natalizie. Per questa occasione, i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano stanno già proponendo alcune novità di rilievo. L’operatore telefonico virtuale ho Mobile, in particolare, ha deciso di riproporre una delle sue super offerte, ovvero quella denominata ho. 5,95 100 Giga.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

ho Mobile, per le festività natalizie ritornerà una delle sue offerte di punta

In occasione dell’arrivo delle festività natalizie, l’operatore telefonico virtuale ho Mobile farà ritornare a disposizione degli utenti una delle sue super offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta nota con il nome di ho. 5,95 100 Giga. Secondo quanto riportato, l’offerta in questione ritornerà disponibile a partire dalla giornata del prossimo 10 dicembre 2025.

Sembra inoltre che l’operatore abbia intenzione di continuare a proporre questa offerta per tutto il periodo natalizio. L’offerta dovrebbe infatti essere disponibile fino alla giornata del prossimo 7 gennaio 2026 coprendo, in questo modo, anche la festività della Befana. L’offerta sarà attivabile sia sul sito ufficiale dell’operatore sia nei negozi fisici autorizzati dell’operatore. La potranno attivare tutti i nuovi clienti di ho Mobile, compresi sia coloro che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali sia da coloro che attiveranno un nuovo numero telefonico.

Con ho. 5,95 100 Giga, gli utenti potranno avere accesso ogni mese ad un bundle sorprendente. L’offerta include infatti fino a 100 GB di traffico dati. L’offerta in questione include poi ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Anche questa volta, sarà previsto un costo di attivazione variabile. Per coloro che attiveranno un nuovo numero, sarà previsto un costo di attivazione pari a 2,99 euro. Per tutti gli altri, il costo partirà da 2,99 euro e potrà arrivare fino a 29,90 euro per chi proviene da alcuni specifici operatori.