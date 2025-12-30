ho Mobile, offerta eccezionale con 100 GB a basso costo

L’operatore telefonico virtuale ho Mobile propone tante offerte di rilievo. Una delle più interessanti è l’offerta nota con il nome di ho. 5,95 100 Giga. Quest’ultima è ritornata in veste ufficiale per le festività natalizie, ha il costo per il rinnovo molto basso ed include un ricco bundle. Vediamo qui di seguito i dettagli.

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ho Mobile, offerta eccezionale per le feste natalizie a basso costo

ho. 5,95 100 Giga è una delle offerte di rete mobile più sorprendenti dell’operatore telefonico virtuale ho Mobile. Quest’ultima è ritornata ufficialmente disponibile per gli utenti in occasione delle festività natalizie. Secondo quanto riportato sul count down ufficiale sul sito dell’operatore, l’offerta rimarrà disponibile per altri 8 giorni. Non sappiamo ancora se l’operatore prorogherà la sua disponibilità oltre questa data.

Nello specifico, con l’offerta ho. 5,95 100 Giga gli utenti avranno a disposizione ogni mese un bundle comprendente fino a 100 GB di traffico dati. Il bundle comprende poi anche fino a 200 sms verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Come suggerisce anche il nome, gli utenti dovranno sostenere una spesa per il rinnovo pari a 5,95 euro al mese.

Per questa offerta e anche per le altre presenti attualmente sul catalogo, l’operatore ha deciso di offrire gratuitamente il primo mese di rinnovo. È però previsto un costo per attivare l’offerta in questione. Per chi attiva l’offerta richiedendo la portabilità dagli operatori TIM, Wind3, Very, Vodafone e Fastweb è previsto un costo di attivazione pari a 29,90 euro. Per chi invece proviene da Iliad, CoopVoce, PosteMobile e altri operatori virtuali, il costo di attivazione è pari a 2,99 euro.

Ricordiamo comunque che l’operatore ho Mobile sta proponendo sul proprio sito anche alcune offerte con supporto alla navigazione con le reti di quinta generazione. Tra queste, c’è l’offerta nota con il nome di ho. 9,95 150 Giga 5G.